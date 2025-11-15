Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 9 S15/11 · Árbitro: Benoît Bastien

Escudo Georgia

Georgia

18:00h.

0

-

1

España

Escudo Spain

Min. 14

  • Oyarzabal (10')

GEO

ESP

Gol! Min 10'

Gol de Oyarzabal

Mundial 2026 | Clasificación

Oyarzabal adelanta a España de penalti

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:30

Alineación y estadísticas

Willy Sagnol

4-1-4-1

Alineación

Giorgi Mamardashvili

portero

Vladimer Mamuchashvili

defensa

Saba Goglichidze

defensa

Luka Lochoshvili

defensa

Giorgi Gocholeishvili

defensa

Anzor Mekvabishvili

centrocampista

Iuri Tabatadze

centrocampista

Zuriko Davitashvili

centrocampista

Otar Kiteishvili

centrocampista

Khvicha Kvaratskhelia

centrocampista

Budu Zivzivadze

Delantero

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Fabián Ruiz

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Álex Baena

Delantero

Estadísticas

19,8%

ESP

GEO

80,2%

ESP

ESP

0 Goles 1
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 1

