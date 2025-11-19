El casting más difícil de España para el Mundial

«Va a haber tortas». Son palabras de Aleix García tras el España-Turquía disputado el martes en Sevilla que certificó la presencia de La Roja en la Copa del Mundo ... que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. El mediocentro del Bayer Leverkusen recordó que el trabajo de todos será ponerle las cosas difíciles a Luis de la Fuente a la hora de escoger los 26 futbolistas que viajarán a tierras norteamericanas. Y es que el riojano afronta un reto mayúsculo. Tiene mucho y bueno donde elegir, especialmente en el centro del campo, pero no caben todos y la pugna por formar parte de la convocatoria más deseada será enormemente exigente a lo largo de los próximos meses. Pese a que el grueso de la expedición está muy perfilado, hay todavía asientos por definir y las previsibles lesiones pueden generar oportunidades inesperadas.

Portería

Es la parcela más acotada, aunque encierra una interrogante de mucho calado. A menos que sufra un contratiempo que le impida estar presente en el que sería su segundo Mundial, Unai Simón será el indiscutible titular en la Copa del Mundo en la que España aspira a coserse otra estrella de campeona en su pecho. Lo ha jugado todo desde que se recuperó de la intervención en el hombro a la que se sometió tras la Eurocopa de Alemania y De la Fuente enterró cualquier duda que pudiera existir al respecto al término del pulso con Turquía en Sevilla. «No hay debate con él. Es un superportero, histórico», señaló el seleccionador, que aseguró que entre los diez mejores del mundo en esa demarcación «hay seis españoles».

Esto último significa que tiene trabajo a la hora de cribar. O no, a tenor de la fidelidad que siempre ha mostrado hacia David Raya y Álex Remiro. El guardameta del Arsenal es un recambio de lujo que acreditó su solvencia cuando Unai Simón permanecía en boxes, mientras que De la Fuente aprecia mucho la capacidad que tiene Remiro para hacer grupo y asumir su condición de tercer portero en discordia sin un mal gesto. El riojano tendrá que lidiar, sin embargo, con la presión que llegará desde Barcelona para que convoque a Joan García, especialmente si el de Sallent se sale en los próximos meses como hizo la temporada pasada con el Espanyol. Robert Sánchez puede ser otra opción si alguno de los anteriores se cae por lesión.

Defensa

Los nacionalizados Laporte y Le Normand conforman la dupla de centrales de referencia para De la Fuente y están llamados a ser titulares en el Mundial si el físico se lo permite. Dos veteranos de Vietnam, especialmente el zaguero del Athletic, que tienen a dos jóvenes con mucho recorrido por delante como principales guardaespaldas: Cubarsí y Huijsen. El defensa del Real Madrid se ha perdido los cuatro últimos partidos por lesión y atraviesa momentos de duda con su equipo, pero su gran salida desde atrás es un valioso activo y todo indica que puede formar una fructífera sociedad a futuro con Cubarsí. El quinto en cuestión sería Dani Vivian, con otros futbolistas como Cristhian Mosquera obligados a lucirse por si surge una oportunidad.

Los laterales están muy definidos, pendientes solo de la recuperación de Carvajal y del nivel que pueda alcanzar el capitán del Real Madrid tras la gravísima lesión de rodilla que sufrió la campaña pasada. Pedro Porro será el suplente en la banda derecha si el de Leganés vuelve por sus fueros o el titular en caso de que no sea así, lo que abriría espacio a Marcos Llorente, que tiene su polivalencia como aval añadido, en la lista, sin olvidar a Mingueza. En el sector izquierdo, mando en plaza para Cucurella, con Grimaldo como relevo y el madridista Carreras como alternativa si se cae uno de los dos.

Centro del campo

Será el principal quebradero de cabeza para De la Fuente porque la competencia es extrema. Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Pedri conforman, a día de hoy, el plan A, aunque jugándose tres plazas entre los cuatro a la hora de conformar el once. Pero si Rodri recupera un nivel cercano a aquel que le dio el Balón de Oro sería difícil concebir un bloque sin el pivote del City como timonel. Dani Olmo y Baena también se antojan fijos si mantienen sus prestaciones actuales y no sufren alguna lesión, mientras que Barrios y Aleix García ganan terreno como complementos. Tampoco hay que olvidarse de Fermín ni de Isco, pendiente este de que las lesiones dejen de atormentarle al igual que ocurre con Gavi.

Cualquier otra opción parece descartada a menos que algún 'outsider' se salga en los seis meses que restan para que De la Fuente ofrezca la lista, especialmente teniendo en cuenta que en esta relación hay doce futbolistas reseñados y solo cabrán ocho o nueve.

Delantera

El tridente ofensivo de la selección española, a menos de siete meses del Mundial, parece claro: Lamine Yamal, Oyarzabal y Nico Williams. Los dos extremos están llamados a ser la bandera del combinado nacional como ya sucedió en la Eurocopa de Alemania, mientras que el atacante de la Real Sociedad, autor del gol que abrochó el título en Berlín, ha reforzado sus galones con nueve tantos con La Roja en este 2025, aprovechando que Morata parece ya una figura del pasado. Pese a que De la Fuente no ha dado por amortizado al madrileño, debería revertir el mal momento por el que atraviesa en el Como para ganar opciones y en cualquier caso se antoja difícil pensar en su regreso a la selección como algo más que una figura decorativa por su ascendente sobre el vestuario, algo que causó problemas en ocasiones similares con futbolistas que no están acostumbrados a desempeñar un papel secundario.

A partir de ahí, España tiene buenos recursos, aunque de menos nivel si se exceptúa a Ferran Torres, quien ha demostrado ser un relevo de enorme solvencia en cualquiera de los tres puestos del frente ofensivo como acreditan los 23 goles que suma como internacional. Yéremy Pino tiene la confianza plena de De la Fuente y además está brillando con el Crystal Palace. De Frutos y Jesús Rodríguez emergen como opciones por bandas, sin olvidar que De la Fuente también está usando como extremo a Baena, lo que abriría otra plaza en el centro del campo. Lo mismo pasa con Dani Olmo, que puede ser interior, enganche, extremo o incluso falso nueve según convenga. La duda es qué ocurrirá si hay que colgar balones, porque ni Samu ni Borja Iglesias están sabiendo desempeñar ese rol que tan bien le sentaba a Joselu.