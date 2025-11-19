Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El once con el que España se midió a Turquía en el Estadio de La Cartuja. Julio Muñoz (Efe)
Análisis

El casting más difícil de España para el Mundial

Luis de la Fuente dispone de un enorme abanico de recursos, especialmente en el centro del campo, lo que augura «tortas» para entrar en la lista que dará el riojano en mayo

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:26

Comenta

«Va a haber tortas». Son palabras de Aleix García tras el España-Turquía disputado el martes en Sevilla que certificó la presencia de La Roja en la Copa del Mundo ... que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. El mediocentro del Bayer Leverkusen recordó que el trabajo de todos será ponerle las cosas difíciles a Luis de la Fuente a la hora de escoger los 26 futbolistas que viajarán a tierras norteamericanas. Y es que el riojano afronta un reto mayúsculo. Tiene mucho y bueno donde elegir, especialmente en el centro del campo, pero no caben todos y la pugna por formar parte de la convocatoria más deseada será enormemente exigente a lo largo de los próximos meses. Pese a que el grueso de la expedición está muy perfilado, hay todavía asientos por definir y las previsibles lesiones pueden generar oportunidades inesperadas.

