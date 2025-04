Segunda RFEF: Duelos cruciales del Torremolinos y el Estepona por el ascenso

Los últimos 12 puntos en juego en el grupo 4 de Segunda RFEF tienen un gran valor para los dos equipos malagueños, casi obligados a ... sumarlo todo y depender de otros marcadores para intentar lograr sus objetivos. Así, el Juventud de Torremolinos, después de la gran oportunidad perdida ante La Unión, está a un punto de su rival, que serían dos por tener perdido el 'goal average', y el Estepona se ha complicado el quinto puesto y está a tres puntos.

El Torremolinos juega en el feudo del Antoniano un partido complicado porque su rival es una de los equipos más compactos de la categoría y que tras ganar en Estepona ha reforzado su confianza para jugar por el ascenso. El conjunto de Lebrija es cuarto y sólo ha perdido dos partidos en casa. Si algo tiene esta temporada el conjunto de El Pozuelo es su capacidad de superación. Puede meter presión a La Unión. Este sábado, a las 18.00 horas juega el cuadro verdiblanco, un día antes que el murciano, que recibe al Cádiz Mirandilla. Antonio Calderón sólo tiene la baja de Álex Camacho por sanción.

Por su parte, el Estepona vio truncada su gran racha de ocho jornadas sumando cuando el Antoniano ganó en el Muñoz Pérez, traspié que ha supuesto un paso atrás en sus aspiraciones de ser al menos quinto. La escuadra de Carlos Cura juega una final, y no es exagerado decirlo ya que su rival (domingo, 12.00 horas) es el Almería B que marca la frontera por el ascenso. El filial almeriense es quinto y tiene tres puntos más que los esteponeros, y además ya lograron ganar en la ida. Perder sería casi enterrar las opciones por jugar la fase de ascenso. Dago no jugará por sanción. El Almería B no ha perdido en casa.