La remontada pasa por San Fernando Chica, en el partido ante el Murcia. :: opta El Malagueño comienza la segunda vuelta liguera en tierras gaditanas con un desfase de diez puntos para salir de la zona de descenso EMILIO MORALES MÁLAGA. Domingo, 13 enero 2019, 00:44

No pudo empezar el Atlético Malagueño con victoria en su primer partido del año frente a ElEjido 2012. Es cierto que se nota mejoría, pero a diez puntos de la zona de salvación se necesitan muchas más cosas. En el arranque de la segunda vuelta, los pupilos de Sanlúcar tendrán de nuevo la oportunidad de redimirse frente al San Fernando a domicilio, un equipo que se ha conjurado para que los puntos se queden en su estadio.

Keidi y Hugo, convocados por el primer equipo, serán las bajas más sensibles para el filial, junto a los ya lesionados que trabajan duro para volver. Las estadísticas con respecto a los enfrentamientos fuera no auguran buenas noticias para los blanquiazules, a los que les cuesta generar ocasiones lejos de su feudo.

Quién presumiblemente sí estará será Hicham, el mejor jugador del filial hasta la fecha, y el encargado a su vez de materializar las ocasiones que otros atacantes como Joan Grasa -que también será titular- no están sabiendo aprovechar. También es muy probable la vuelta al once de Karamoko, un jugador con cualidades y desequilibrante que hasta la fecha se caracteriza por no potenciar sus cualidades y tomar decisiones desacertadas en el juego.

En la contención, el de siempre, Deco, que hará de 'pivote' frenando las acometidas de los locales con su habitual garra y tesón. Bajo los palos estará Samu Casado, otros de los destacados que está sabiendo suplir la baja de Kellyan con creces, aunque los resultados no acompañen. Casado es sin duda, un portero de garantías y el cuerpo técnico lo sabe.

Con respecto al San Fernando, viene de ganarle al Almería B, y su moral es muy positiva, ya que figura cuarto en la clasificación. Será, como casi todos los choques de esta categoría, un partido muy difícil para los visitantes, a los que no le sirve nada que no sean los tres puntos de la victoria. Se ha escrito demasiadas veces: ahora o nunca. El Atlético Malagueño se encuentra en la segunda vuelta a diez puntos de la permanencia, y ahora su temporada se ha convertido en una contrareloj en la que apenas pueden perder puntos o distraerse. La Segunda B sale cara, y los malagueños tienen que demostrar estar a la altura si quieren seguir en la categoría de bronce.

Alineaciones probables:

Atlético Malagueño: Samu Casado; Ismael, Juande, Abqar, Alberto; Chica, Ramos, Deco; Hicham, Karamoko y Joan Grasa

San Fernando: Rubén; Lolo, Colo, Juanje, Nano; Carri, Manu Ramírez, Pedro Ríos, Raúl Palma, Pablo Sánchez y Pau.

Árbitro: González Umbert (extrremeño).

Campo y hora: Iberoamericano 2010 (17.00).