Alexia Putellas: «Es un resultado contundente, pero sería un error no salir con la misma mentalidad en la vuelta»

La nueva etapa de la selección española femenina no pudo comenzar de mejor forma. Pese a que todavía queda el partido de vuelta, el combinado ... dirigido ahora por Sonia Bermúdez tiene ahora pie y medio en la final de la Liga de Naciones. Tras el encuentro comparecieron en zona mixta Alexia Putellas, autora de un doblete (el primero de ellos un espectacular tanto de falta) y Laia Alexandri.

La centrocampista del Barcelona superó a Vero Boquete y se convirtió en la segunda máxima goleadora de la historia de la selección, y sólo tiene por delante a Jennifer Hermoso: «La verdad es que no lo sabía. Es un lujo estar en esa lista, grandes leyendas han jugado en la selección española. Jenni sigue en activo, pero con muchas de las demás he compartido vestuario y es un orgullo estar ahí». Preguntada si había 'pique' con Hermoso, Putellas aseguró que «no, más que nada porque no sé cuántos llev a y al final yo soy medio centro. Es complicado meter goles, aunque sé que siempre tengo alguna. Trabajo en ser eficaz y en ayudar al equipo cuando se presenta esa ocasión».

Sobre el resultado, la dos veces ganadora del Balón de Oro explicó que «es contundente, contra Suecia que es un gran equipo. Es una buena ventaja, pero ellas en su casa van a apretar. Esto es fútbol y sería un error no salir en Gotemburgo con la misma mentalidad que mostramos ayer.

Acerca de su gol de tiro libre, la '11' de La Roja argumentó que «cuando tenemos tiempo para entrenar las faltas, siempre eliges esa zona. Estaba en la posición perfecta. Cuando golpeas ya sabes si has golpeado bien o no y nada más ha salido de mi bota sabía que iba muy bien, por suerte ha entrado y hemos empezado ganando».

Por otro lado, Laia Alexandri dijo que «esperábamos una Suecia así. Fue un partido intenso, cambiaron el planteamiento en la segunda parte. Pero la verdad es que el equipo ha mostrado mucha madurez en el juego. El resultado es muy bueno y es un pasito más que nos acerca a la final, que es donde quiere estar España».

Sobre el apoyo de La Rosaleda, la zaguera manifestó que «la afición ha estado espectacular, quiero darles las gracias porque nos hemos sentido súper arropadas y sin duda han sido la jugadora número '12'».