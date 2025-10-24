Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alexia Putellas celebra el primero de sus dos goles frente a Suecia. Migue Fernández

Alexia Putellas: «Es un resultado contundente, pero sería un error no salir con la misma mentalidad en la vuelta»

«La afición ha estado espectacular, nos hemos sentido súper arropadas y sin duda han sido la jugadora número 12», explicó Laia Alexandri

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:26

Comenta

La nueva etapa de la selección española femenina no pudo comenzar de mejor forma. Pese a que todavía queda el partido de vuelta, el combinado ... dirigido ahora por Sonia Bermúdez tiene ahora pie y medio en la final de la Liga de Naciones. Tras el encuentro comparecieron en zona mixta Alexia Putellas, autora de un doblete (el primero de ellos un espectacular tanto de falta) y Laia Alexandri.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

