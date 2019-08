Unas puertas cada vez más abiertas Estrella posa para SUR en el campo Francisco Romero del Rincón. / M. R. La exmalaguista Estrella Díaz se incorpora al Rincón de la Victoria como coordinadora de una sección femenina en crecimiento MARINA RIVAS Viernes, 30 agosto 2019, 00:33

¿Cuántos nombres se nos vienen a la cabeza si pensamos en cargos de cierta responsabilidad en el mundo del fútbol? Probablemente pocos, muy pocos. Una realidad que, a día de hoy, está comenzando a cambiar aunque se tenga que empezar partiendo desde la base. En los últimos años en la provincia de Málaga se han visto ejemplos como el de Isa Guerrero, que junto a Manuel Hernández Navarrete se fue labrando su hueco en la sección femenina del Málaga y, concluida esa etapa, también se inició como seleccionadora femenina del combinado andaluz absoluto. Asimismo, Nati Gutiérrez lleva años como coordinadora de la escuela femenina blanquiazul y, desde esta campaña, será la segunda al mando del primer equipo. Curiosamente, a una de sus compañeras de equipo de aquel histórico triplete en 1998 también se le acaban de abrir las puertas de regreso al fútbol.

Se trata de la exportera malagueña Estrella Díaz, que llegó a estar convocada con la selección española por su récord de imbatibilidad en Liga. Realmente, la cancerbera nunca se separó del fútbol. Estos años se ha estado formando como entrenadora y ha sido la técnica de los conjuntos de base en varios equipos de la provincia, el último el juvenil masculino del Cártama. «Quería entrenar a niños para que vean que una mujer también puede dirigirles bien, y que entiendan que quizá en el futuro haya mujeres en los banquillos de Primera masculina», cuenta. Pero dejó a un lado esa etapa para iniciarse en un nuevo proyecto, en el que será su primer cargo de responsabilidad. Y es que a partir de esta temporada será la coordinadora de la sección femenina del club Rincón de la Victoria.

Así se forjó esta unión: «Carlos Belmonte (entrenador del sénior femenino) fue quien me propuso esto; él era mi compañero en el curso de entrenador y en poco tiempo que lleva en el fútbol femenino se ha enamorado y ve más allá».

Apuesta femenina

Este le comentó la idea al presidente del club, Francisco Jiménez, que ya coincidió con la portera en su etapa en el Málaga y se lanzaron a dar un salto a su estructura femenina, creando además un nuevo equipo: un cadete de fútbol-7 que competirá en la liga provincial (no hay una de este tipo femenina de fútbol once). «Hoy, club que no apueste por el fútbol femenino, club que se está equivocando. Esto va a tener mucho tirón», afirma Estrella.

Ahora, además de entrenar al nuevo cadete, coordinará los dos equipos, realizará labores de captación y diversas funciones habituales dentro de todo club de estas características. Todo por una meta: «Queremos consolidar la sección, lograr un presupuesto sólo para ellas y que con el tiempo podamos ser una referencia de la provincia», asegura. Aunque tengan que comenzar tanto ella como Belmonte recogiendo a las niñas en varios coches para que no les cueste ni un céntimo el ir a entrenarse, algo que hacen cada semana.

Estrella valora que no ha sido fácil llegar aquí, pese a la mano que le ha tendido el Rincón, y está segura de que el futuro será mucho más positivo para las mujeres: «Cuesta, pero estamos llegando poco a poco. Creo que en unos años habrá muchas más mujeres en puestos de responsabilidad en el fútbol si ellas quieren y si las dejan también. Los clubes tienen que apostar tanto por mujeres como por fútbol femenino, porque creo que podemos aportar un punto de vista diferente», asegura.