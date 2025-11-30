Primera RFEF: Triunfo vital del Antequera en Elda con Aguilar y Silva como interinos

La jornada 14 del Grupo 2 de Primera RFEF dejó resultados bastante dispares entre los malagueños que compiten en la categoría de bronce. La mejor ... noticia fue la sorprendente victoria del Antequera por 1-3 en el Pepico Amat frente al Eldense, con los dos directores deportivos del club antequerano, Alberto Aguilar y Álvaro Silva, ejerciendo como técnicos en el cuadro blanquiverde. Por otro lado, el Marbella volvió a perder, esta vez en su visita al Sevilla Atlético (1-0) y el Torremolinos fue goleado en El Pozuelo por el Villarreal B (0-3).

Eldense, 1; Antequera, 3

En lo que encuentran un nuevo entrenador, los directores deportivos del Antequera, Alberto Aguilar y Álvaro Silva, lograron un importantísimo triunfo ejerciendo como técnicos interinos del cuadro de El Maulí. El conjunto antequerano sorprendió al Eldense, equipo que evidentemente es un candidato al ascenso, venciendo por 1-3 en el Pepico Amat de Elda.

El partido no pudo comenzar mejor para el conjunto malagueño: en el minuto 4 ya se puso por delante el Antequera por medio de Moha, que recibió un pase de Nico Njalla y disparó raso con la pierna izquierda desde la frontal del área. Pero, apenas rebasada la media hora de partido, el colegiado señaló un penalti sobre Dioni (tras revisarlo en la pantalla), que convirtió Fidel Chaves para hacer el 1-1.

El Antequera dominó en la segunda parte (incluso anotó un gol, aunque fue invalidado por fuera de juego), y en el 59 obtuvo la recompensa: Moha botó un saque de esquina desde la banda derecha, muy cerrado, el cual no despejó el Eldense y remató Siddiki llegando desde atrás. 1-2.

Y muy poco después, Moha, que ya llevaba un gol y una asistencia, hizo su doblete, de nuevo golpeando raso desde fuera del área con su pierna, esta vez con tres defensores del conjunto local delante, para completar una actuación estelar. En el 76 árbitro señaló otro penalti a favor del Eldense, este bastante polémico, que volvió a lanzar Fidel. Aunque este no tuvo el mismo desenlace, marchándose por encima del larguero de la meta de Dani Alcover.

A pesar de la vital victoria, el Antequera continúa en puestos de descenso, ocupando la decimosexta plaza con 16 puntos. Recibe el domingo a las 16.00 al Betis B.

Sevilla Atlético, 1; Marbella, 0

El Marbella tampoco carbura con David Movilla, aunque esta vez ofreció una mejor imagen. El cuadro marbellí cayó por 1-0 en la Ciudad Deportiva Jesús Navas frente al filial del Sevilla. Es la cuarta derrota consecutiva del equipo malagueño, la tercera con Movilla como nuevo entrenador.

Era un duelo directo, pues sólo un punto separaba a ambos equipos (el Marbella con 11 y el filial sevillista con 12). El partido se presentaba como una oportunidad idónea para dar el giro de rumbo. Y el conjunto marbellí se mantuvo firme durante más de una hora, protagonizando algunas de las opciones más claras del partido, pero en el 72 acabó cediendo gracias al gol del extremo derecho Nico Guillén, que disparó con su pierna izquierda hacia el palo largo.

Con 11 puntos, el Marbella es decimonoveno, a seis puntos de la salvación. Todavía tiene tiempo para reaccionar, pero debe hacerlo pronto para no descolgarse más. Recibe el sábado al Sanluqueño (16.15 horas).

Torremolinos, 0; Villarreal B, 3

El Torremolinos venía de una victoria de muchísimo mérito en Teruel, pero este domingo estuvo muy lejos de su mejor versión. Fue goleado por el filial 'groguet' en El Pozuelo (0-3). Se adelantó el Villarreal en el minuto 13 gracias al tanto del central malagueño aunque con pasaporte argentino, Lautaro Spatz, que recibió tras un saque de banda para disparar raso con la izquierda.

El segundo fue en el descuento de la primera mitad, contabilizado como gol en propia puerta de Daniel Fernández, que remató hacia su portería una falta lejana desde la banda izquierda. Y el tercero, una mala salida del portero, Javi Cuenca, que entregó el balón a Víctor Moreno, que con la puerta vacía tiró al primer toque desde unos veinte metros.

Fue, sin lugar a dudas, el peor partido de los hombres de Calderón esta campaña. No obstante, continúa siendo una brillante temporada la que está realizando el conjunto torremolinense. Sigue siendo el mejor equipo malagueño, ocupando la novena plaza con 18 puntos.