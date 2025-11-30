Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Antequera celebran la victoria frente al Eldense en el Pepico Amat. ANTEQUERA CF

Primera RFEF: Triunfo vital del Antequera en Elda con Aguilar y Silva como interinos

Tanto el Marbella (1-0 frente al Sevilla Atlético) como el Torremolinos (0-3 ante el Villarreal B) perdieron ante dos filiales de la categoría

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 15:08

Comenta

La jornada 14 del Grupo 2 de Primera RFEF dejó resultados bastante dispares entre los malagueños que compiten en la categoría de bronce. La mejor ... noticia fue la sorprendente victoria del Antequera por 1-3 en el Pepico Amat frente al Eldense, con los dos directores deportivos del club antequerano, Alberto Aguilar y Álvaro Silva, ejerciendo como técnicos en el cuadro blanquiverde. Por otro lado, el Marbella volvió a perder, esta vez en su visita al Sevilla Atlético (1-0) y el Torremolinos fue goleado en El Pozuelo por el Villarreal B (0-3).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Andalucía en aviso amarillo este domingo por «chubascos fuertes, tormentas y posible granizo»
  4. 4 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  5. 5 Llega la espectacular Superluna que no se repetirá hasta 2042
  6. 6 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  7. 7 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  8. 8

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  9. 9 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  10. 10 Pescadores de estrellas: el videomapping de la Catedral de Málaga apela a recuperar el espíritu de la Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Primera RFEF: Triunfo vital del Antequera en Elda con Aguilar y Silva como interinos

Primera RFEF: Triunfo vital del Antequera en Elda con Aguilar y Silva como interinos