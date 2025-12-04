Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Torremolinos, entrenando en La Academia este jueves. JUVENTUD TORREMOLINOS CF

El Torremolinos se entrena en La Academia del Málaga

El club blanquiazul cede sus instalaciones de manera temporal al torremolinense, que las utilizará algunos días en las próximas semanas ante la insuficiencia de campos disponibles en la localidad

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:25

Debido a la escasez de terrenos de juego disponibles en la localidad, el Torremolinos se ejercitó este jueves (el día anterior disputó un amistoso en ... el Marbella Football Center) en La Academia del Málaga. El club blanquiazul cedió sus instalaciones al equipo de El Pozuelo, que a lo largo de las próximas semanas las utilizarán algunos días de manera intermitente (está previsto que el viernes los hombres de Calderón se entrenen en El Pozuelo, su estadio).

