El Torremolinos se entrena en La Academia del Málaga

Debido a la escasez de terrenos de juego disponibles en la localidad, el Torremolinos se ejercitó este jueves (el día anterior disputó un amistoso en ... el Marbella Football Center) en La Academia del Málaga. El club blanquiazul cedió sus instalaciones al equipo de El Pozuelo, que a lo largo de las próximas semanas las utilizarán algunos días de manera intermitente (está previsto que el viernes los hombres de Calderón se entrenen en El Pozuelo, su estadio).

El Torremolinos prepara el partido de este sábado en el Rico Pérez ante el Hércules (16.15). El cuadro torremolinense viene de una dura goleada en casa ante el filial del Villarreal, pero continúa siendo el equipo malagueño mejor clasificado de Primera RFEF, en una temporada muy meritoria, dadas las circunstancias extradeportivas alrededor del club en estos primeros meses de la campaña de su debut en la categoría de bronce

Aunque el Torremolinos no forme parte del Acuerdo Marco que impulsó el Málaga con clubes de la provincia (son ya unos 80, aunque la intención es que se adhieran bastantes más, y faltan algunos de calado) para el crecimiento del fútbol base malagueño, la relación entre ambos es muy buena, como han reconocido en varias ocasiones directivos de las dos entidades, y esta es otra prueba de ello.