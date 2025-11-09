Sólo el Torremolinos puntúa en una mala jornada de los malagueños en Primera RFEF

No cabe duda de que la undécima jornada en el grupo 2 de Primera RFEF no fue nada positiva para los tres representantes malagueños. Solamente ... el Juventud de Torremolinos sumó, en su visita al Sevilla Atlético (1-1), mientras que el Marbella deja de estar invicto en casa (1-2 del Alcorcón) y el Antequera mereció más que esa derrota por la mínima del sábado en Algeciras (1-0), que lo lleva a la zona de descenso para acompañar en ella a los de Carlos de Lerma.

Sevilla Atlético, 1; Juventud de Torremolinos, 1

El Torremolinos, que sólo ha perdido un partido liguero de sus últimos nueve, suma y sigue. Partía con buenas opciones en el Jesús Navas ante un Sevilla Atlético en zona de descenso, y más cuando en el minuto 13 ya gozaba de ventaja en el marcador, con el quinto gol de la campaña del extremo Álex Camacho, tras un gran pase de Climent, se fue de Espineira en una gran cabalgada y definió por bajo.

En el 19 Fran Martínez detuvo un penalti a Álex Costa (cometido sobre él por Roldán), y Cristóbal estuvo cerca del 0-2 antes del descanso. En la segunda mitad llegó enseguida el gol del empate del filial hispalense, cuando el defensa Castrín cazó en el área con la zurda un balón que no fue alejado de la zona de peligro por la zaga del cuadro malagueño.

En el desarrollo del partido Fran Martínez, con otro paradón a Dasilva, fue decisivo en el punto sumado por los de Antonio Calderón, que acabaron el encuentro algo asediados después de que perdonara el posible 1-2 Héctor, cuyo mano a mano con Flores sacó este con la rodilla.

Marbella, 1; Alcorcón, 2

Nuevo paso atrás del Marbella, que se empieza a hundir en la clasificación, con un punto ganado de los últimos doce y solamente dos victorias en lo que va de campaña. La de este domingo fue su primera derrota en el Banus Football Center. Pese a que Carlos de Lerma remueve el once e introdujo tres novedades en la alineación (Gabri Clemente, Eugeni y José Cambra), no llegan los resultados.

El Alcorcón se adelantó pronto con un gol de Rafa Llorente en un contragolpe, y justo antes del intermedio empató Luis Alcalde, asistido por Cambra. En la segunda mitad, sin que los locales inquietaran demasiado (el lateral Álex Martínez tuvo la mejor opción), llego el jarro de agua fría final con el tanto del ucraniano Vladys Kopotun, que se presentó solo ante Vassiliev.

Algeciras, 1; Antequera, 0

En el único remate del Algeciras entre los tres palos llegó la derrota del Antequera en el Nuevo Mirador, en un duelo en el que el cuadro malagueño hizo méritos para algo más. Así lo reconoció tras el partido su entrenador, Abel Gómez. «En la primera parte no hemos estado bien sobre todo a nivel ofensivo, porque no hemos encontrado los espacios, pero en la segunda parte sí hemos sido superiores». El gol decisivo llegó en un lanzamiento de falta frontal algo lejano, pero el golpeo tocó ligeramente en uno de los dos componentes de la barrera, Luismi Gutiérrez, y se desvió algo.

El cuadro local, además, reclamó la expulsión de este por agresión a Turrillo, claramente exagerada por este, y también se pidió un penalti por derribo de Coch a Barbu, pero el árbitro, que revisó las dos acciones en el VAR no las consideró punibles. Ribeiro, uno de los recambios, dispuso de dos buenas ocasiones en el segundo tiempo, con una buena actuación del guardameta local, ex de los blanquiverdes, Iván Moreno. Además, el Antequera, que ahora encadena tres jornadas sin ganar (además del adiós copero en Murcia), entra ya en la zona de descenso.