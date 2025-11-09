Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El extremo del Torremolinos Álex Camacho celebró así su quinto gol liguero esta campaña. SEVILLA FC

Sólo el Torremolinos puntúa en una mala jornada de los malagueños en Primera RFEF

Empató en su visita al Sevilla Atlético, mientras que el Marbella deja de estar invicto de local, y el Antequera mereció más en Algeciras

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:58

Comenta

No cabe duda de que la undécima jornada en el grupo 2 de Primera RFEF no fue nada positiva para los tres representantes malagueños. Solamente ... el Juventud de Torremolinos sumó, en su visita al Sevilla Atlético (1-1), mientras que el Marbella deja de estar invicto en casa (1-2 del Alcorcón) y el Antequera mereció más que esa derrota por la mínima del sábado en Algeciras (1-0), que lo lleva a la zona de descenso para acompañar en ella a los de Carlos de Lerma.

