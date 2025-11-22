Primera RFEF: El Torremolinos gana en Teruel (0-1) y se sitúa sexto de forma provisional

Suerte muy dispar para los equipos malagueños del grupo 2 de Primera RFEF. El Juventud de Torremolinos, el único instalado fuera de la zona de ... descenso, sigue sorprendiendo en su estreno en la categoría ganando en Teruel (0-1), mientras que el Antequera no sale de su bache (tres puntos de los últimos quince) ni de los puestos de peligro tras perder en El Maulí ante el Murcia (0-2), de forma que Abel Gómez empieza a estar discutido al frente de la plantilla. Mientras, el Marbella, también en la zona de descenso, no jugó al aplazarse su cita ante el Atlético de Madrid B por una intoxicación alimentaria en el filial. El partido no tiene fecha de momento, pero se jugará entresemana.

Teruel, 0; Torremolinos, 1

El Torremolinos venció en un campo tan complicado como Pinilla, ante un siempre rocoso Teruel, y se dispara en la tabla y se ha colocado sexto (fuera de la zona de 'play-off'), aunque de forma provisional, ya que este domingo puede perder alguna posición en función de los resultados en el resto de la jornada. «Hicimos un partido muy completo. En el primer tiempo estuvimos cómodos, y en el segundo no hubo muchas ocasiones y supimos defender el último arreón del Teruel, sobre todo a balón parado», proclamó su entrenador, el gaditano Antonio Calderón.

Usse Diao, el hermano del extremo del Como (ex del Betis) fue el autor del gol, a pase de Climent, cumplida la hora de partido. En la primera parte se reclamó una revisión de un posible penalti sobre Iván Ribeiro, que no se concedió, y muy poco antes del descanso dispuso de una buena ocasión Álex Camacho, y el meta del cuadro malagueño, Javi Cuenca, se lució ante Sergio Moreno. En la segunda mitad, Ribeiro casi prolongó su racha cara algol con un remate al palo, y el tanto de Diao permitió afrontar el resto del duelo de otra manera.

Antequera, 0; Murcia, 2

Mazazo para el Antequera, al que le tiene tomado la medida este Murcia, que ya le superó en la primera ronda de la Copa del Rey (por penaltis en el Enrique Roca). «No hemos estado bien a todos los niveles, aunque hemos tenido las dos más claras antes del gol de ellos. Nos ha faltado frescura en la circulación del balón y nos ha pesado la necesidad», confesó el técnico del cuadro malagueño, Abel Gómez, en la sala de prensa de El Maulí.

Se refería el sevillano a las ocasiones de Marcelo (en un contragolpe), Alberto Quintana y, sobre todo, la de Luismi Gutiérrez, en este caso segundos antes del mazazo del Murcia, que marcó por medio del centrocampista ex del Castilla Antonio David, que disparó desde fuera del área (el remate tocó ligeramente en Quintana). Cerca del final, con jugadores rápidos y explosivos para las transiciones en el rival, Pedro Benito acertó para el 0-2 en el 'mano a mano' ante Samuel Pérez.

Marbella-Atlético de Madrid B

El choque previsto en el Banus Football Center fue suspendido por una intoxicación alimentaria en el filial. El equipo rojiblanco comió el viernes tras el entreno en Alcalá (donde compite como local), y los jugadores pernoctaron ya en tierras costasoleñas, pero ayer por la mañana muchos de los jugadores del líder del grupo 2 se levantaron con problemas estomacales. Ahora toca negociar una nueva fecha y el aplazamiento perjudica al cuadro malagueño que se verá este fin de semana más hundido en la tabla. Curiosamente la intoxicación no ha afectado al esteponero del filial Esquivel, guardameta que reforzará hoy en Getafe al primer equipo por la ausencia de Oblak. Al Atlético B ya se le suspendió otro partido este curso, su visita al Hércules del 10 de octubre por las lluvias locales.