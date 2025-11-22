Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nico Njalla encara a Djanbou, en el choque de este sábado en El Maulí. ANTEQUERA CF

Primera RFEF: El Torremolinos gana en Teruel (0-1) y se sitúa sexto de forma provisional

Cuarta jornada invicto del equipo malagueño en el grupo 2, mientras que el Antequera cedió ante el Murcia (0-2) y se aplazó el Marbella-Atlético B por una intoxicación alimentaria en el cuadro filial

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:16

Suerte muy dispar para los equipos malagueños del grupo 2 de Primera RFEF. El Juventud de Torremolinos, el único instalado fuera de la zona de ... descenso, sigue sorprendiendo en su estreno en la categoría ganando en Teruel (0-1), mientras que el Antequera no sale de su bache (tres puntos de los últimos quince) ni de los puestos de peligro tras perder en El Maulí ante el Murcia (0-2), de forma que Abel Gómez empieza a estar discutido al frente de la plantilla. Mientras, el Marbella, también en la zona de descenso, no jugó al aplazarse su cita ante el Atlético de Madrid B por una intoxicación alimentaria en el filial. El partido no tiene fecha de momento, pero se jugará entresemana.

