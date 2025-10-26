Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un avance del atacante del Marbella Tahiru, en presencia del veterano defensa del Cartagena Nacho. JOSELE

Primera RFEF: El Antequera y el Torremolinos siguen al alza, y el Marbella se desinfla

Al empate del primero en el campo del filial del Villarreal (1-1) se le une el 0-2 en Sanlúcar del otro cuadro verdiblanco, y el último de ellos no pudo pasar del 0-0 en casa ante el Cartagena

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:43

. La novena jornada liguera en el grupo 2 de Primera RFEF no hizo sino refrendar las tendencias de los tres conjuntos malagueños que compiten ... en él. El Marbella, que no pasó del 0-0 en La Dama de Noche ante el Cartagena, cotiza a la baja, mientras que el Juventud de Torremolinos (0-2 en Sanlúcar) y el Antequera (1-1 en su visita al Villarreal B) siguen al alza dentro de la tremenda igualdad que preside la competición, en la que los quince mejores se mueven en una horquilla de solamente cinco puntos, con lo que los saltos en la tabla de una semana a otra son constantes.

Te puede interesar

