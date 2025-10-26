Primera RFEF: El Antequera y el Torremolinos siguen al alza, y el Marbella se desinfla

. La novena jornada liguera en el grupo 2 de Primera RFEF no hizo sino refrendar las tendencias de los tres conjuntos malagueños que compiten ... en él. El Marbella, que no pasó del 0-0 en La Dama de Noche ante el Cartagena, cotiza a la baja, mientras que el Juventud de Torremolinos (0-2 en Sanlúcar) y el Antequera (1-1 en su visita al Villarreal B) siguen al alza dentro de la tremenda igualdad que preside la competición, en la que los quince mejores se mueven en una horquilla de solamente cinco puntos, con lo que los saltos en la tabla de una semana a otra son constantes.

Atlético Sanluqueño, 0; Juventud de Torremolinos, 2

Pese a sus problemas extradeportivos, el Torremolinos le ha ido tomando el pulso a la categoría. En las siete últimas jornadas, sólo una derrota, con tres victorias, entre ellas la lograda el sábado en El Palmar ante un Sanluqueño venido a menos. La temprana expulsión del volante local Tounkara (minuto 33, tras las duras entradas a Ribeiro y Christian) condicionó todo. El cuadro malagueño controló mejor el partido y al poco de iniciarse el segundo tiempo marcó Ribeiro atento al rechace en el poste y el portero de un tiro lejano de Álex Camacho. Este fue el mejor del partido, con otra gran ocasión, en un lanzamiento con rosca y con su remate a puerta vacía en el 0-2, a centro de Cristóbal. El equipo de Calderón (mejor malagueño) se sitúa ahora a dos puntos de las plazas de 'play-off'.

Marbella, 0; Cartagena,0

El Marbella, que comenzó cerca de la zona de fase de ascenso, ahora va perdiendo fuelle. Sólo una victoria en ocho jornadas. El técnico local, Carlos de Lerma, trató de revolucionar con cambios el once inicial, pero su equipo se ve demasiado lastrado por los empates como el de ayer en casa ante el Cartagena, en un partido en el que gozó de las mejores ocasiones, ante un rival algo reservón. Tahiru, en dos acciones del primer tiempo, y Luis Alcalde y Fattore, en el segundo, perdonaron, y cerca del final hubo un gol anulado al cuadro murciano por fuera de juego.

Villlarreal B, 1; Antequera,1

El Antequera puede dar por bueno su empate en la Ciudad deportiav del Villarreal (1-1) tras ganar en las dos jornadas anteriores. El cuadro malagueño se adelantó en el marcador en el minuto 34 con un gol de Nico Njalla. Tras una presión de Osama, este robó y se la cedió a Gené, que envió el balón al segundo palo para que el extremo rematara. El equipo entrenado por Albelda reaccionó y comenzó a crear ocasiones, como una del exatacante del Antequera Álex Rubio. Pero no fue hasta el minuto 72 cuando llegó el empate tras un tiro muy colocado desde la frontal del área de Víctor Moreno con su pierna izquierda. Finalmente Diatta hizo lucirse a Dani Alcover y no se deshicieron las tablas.