Primera RFEF: El Marbella se examina ante el líder

Tras una jornada negativa en líneas generales para los equipos malagueños en el grupo 2 de Primera RFEF, pues ninguno logró la victoria (empataron Antequera ... y Torremolinos y perdió el Marbella), llega una nueva oportunidad. Todos ubicados en la zona baja (sólo el cuadro de El Pozuelo está fuera del descenso), afrontan una jornada exigente, con dos de ellos midiéndose a rivales de la zona noble (el Marbella recibe al líder, el Atlético de Madrid B, y el Torremolinos viaja a Teruel, en puestos de 'play-off') y un duelo directo: el Antequera se enfrenta al Murcia, que está un punto por encima, en El Maulí). Además, todos juegan este sábado,

El Antequera busca oxígeno

Tras empatar de manera heroica contra el Sevilla Atlético (1-1), el conjunto que dirige Abel Gómez se enfrenta a un rival directo a día de hoy, el Murcia, con el objetivo de salir de los puestos de descenso. En estos momentos, el cuadro malagueño es decimosexto, con 13 puntos. Un triunfo, un resultado que lleva cuatro jornadas sin producirse, provocaría un salto importante en la tabla y adelantaría a su rival, con 14 puntos. El Murcia partía como un candidato al ascenso, tras llegar la pasada campaña a los 'play-off', pero un inicio desastroso obligó a la entidad a despedir a Joseba Etxeberria. El club apostó por el exdelantero Adrián Colunga, que dirigía al filial y que está revirtiendo la situación, pues se mantiene invicto tras cuatro choques (tres de Liga).

Marbella-Atlético de Madrid B

No fue un gran estreno el de David Movilla como nuevo entrenador del Marbella, al perder a domicilio ante el 'Nástic' (1-0). Tampoco se prevé como un duelo sencillo su debut en el Marbella Football Center, puesto que recibe al líder del Grupo 2, que es el filial del Atlético de Madrid.

El conjunto marbellí se encuentra en una situación crítica, penúltimo con 11 puntos, en una temporada en la que se firmaron muchos futbolistas de renombre pero que en conjunto no están funcionando. Además de destituir al entrenador, Carlos de Lerma (fue el que consiguió la permanencia la pasada campaña), el club despidió al director deportivo, Jesús Sánchez, el responsable de la confección de la plantilla, ambos a causa de los malos resultados de un equipo que aspiraba a estar más arriba al inicio de la temporada. El Marbella acumula cinco jornadas sin ganar, con cinco derrotas esta campaña, un balance desastroso.

El filial del Atlético ocupa la primera posición, con 24 puntos, tres por encima del segundo, el sorprendente Europa. Cuenta con varios futbolistas que acuden con frecuencia a las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española, como el portero esteponero Esquivel (cuatro puertas a cero en ocho partidos); el lateral Julio Díaz o el medio punta Rayane Belaid (ambos acudieron al Mundial sub-20).

Teruel-Torremolinos

El Torremolinos está haciendo una temporada más que meritoria. Continúa siendo el equipo malagueño mejor clasificado, undécimo y con 15 puntos. Antonio Calderón está extrayendo todo el jugo posible al conjunto. Viaja a Aragón para enfrentarse al Teruel, que ocupa la cuarta plaza con 20 puntos (los mismos que el tercero y sólo uno menos que el segundo). Viene de empatar a cero en el campo del Murcia y antes cayó en casa ante el Cartagena (1-2).

Por su parte, el equipo de El Pozuelo acumula cuatro encuentros ligueros sin perder, aunque los tres últimos han sido empates, lo que de alguna manera penaliza. Está en un momento de forma excelso el extremo Ibán Ribeiro, que es el máximo artillero del equipo con cuatro dianas (empatado con Pito Camacho) y otros tantos pases de gol.

Horarios del fin de semana

Primera RFEF (Grupo 2, jornada decimotercera)

Antequera-Murcia: Sábado, 14.00 horas.

Marbella-Atlético de Madrid B: Sábado, 16.00 horas.

Teruel-Torremolinos: Sábado, 18.30 horas.

Segunda RFEF (Grupo 4, jornada duodécima)

Atlético Malagueño-La Unión Atlético: Sábado, 18.00 horas.

Águilas-Estepona: Domingo, 17.00 horas.

Tercera RFEF (Grupo 9, jornada duodécima)

Mijas Las Lagunas-Motril: Sábado, 17.30.

San Pedro-El Palo: Domingo, 12.00 horas

Alhaurino-Torre del Mar: Domingo, 12.15 horas.

Martos-Marbellí: Domingo, 17.00 horas.