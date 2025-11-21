Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El técnico del Marbella, David Movilla, en un entrenamiento. MARBELLA CF
Primera RFEF

Primera RFEF: El Marbella se examina ante el líder

Movilla busca ante el filial del Atlético su primera victoria, mientras que el Torremolinos visita al Teruel y el Antequera recibe al Murcia

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:38

Tras una jornada negativa en líneas generales para los equipos malagueños en el grupo 2 de Primera RFEF, pues ninguno logró la victoria (empataron Antequera ... y Torremolinos y perdió el Marbella), llega una nueva oportunidad. Todos ubicados en la zona baja (sólo el cuadro de El Pozuelo está fuera del descenso), afrontan una jornada exigente, con dos de ellos midiéndose a rivales de la zona noble (el Marbella recibe al líder, el Atlético de Madrid B, y el Torremolinos viaja a Teruel, en puestos de 'play-off') y un duelo directo: el Antequera se enfrenta al Murcia, que está un punto por encima, en El Maulí). Además, todos juegan este sábado,

