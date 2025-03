El Marbella rescinde el contrato de Abel Segovia

El Marbella ha comunicado que Abel Segovia ya no continuará como entrenador del Marbella. En el comunicado oficial se puede leer que se ha llegado ... a un acuerdo «para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta el 30 de junio». En dicha nota, el club blanquillo le desea la mejor de las suertes a un técnico que no ha podido triunfar como lo hizo en el Antequera hace dos temporadas, cuando lo hizo campeón de Segunda RFEF. Por lo pronto, se hará cargo del equipo el segundo entrenador, Carlos «Puma» De Lerma, que también ejercía ese puesto con Fran Beltrán.

Actualmente, el Marbella es penúltimo con 30 puntos cuando quedan nueve jornadas para finalizar la temporada. Abel Segovia ha dirigido al Marbella durante nueve partidos, y los números han sido muy negativos. De los 27 puntos posibles solo pudo sumar 6, ya que sólo ha logrado una victoria, ante el Algeciras, tres empates y cinco derrotas. El técnico sevillano sustituyó a Fran Beltrán cuando el Marbella perdió 4-2 en Mérida en la jornada 20. Segovia no logró el triunfo hasta su quinto encuentro, cuando venció en La Dama de Noche al Algeciras por 3-1. La derrota de este pasado domingo ante el Alcoyano (0-2) ha sido especialmente dolorosa, por ser ante un rival directo y quedarse el equipo a cuatro puntos de la zona de salvación. El pasado domingo Segovia manifestó sobre la posibilidad de ser cesado: «A mi no me compete esa decisión, a mi me compete trabajar día a día». Ante el Alcoyano hubo gritos de la afición en contra del entrenador de Morón de la Frontera que no ha podido enderezar el rumbo.

El Marbella comenzó bien la temporada, siendo incluso el equipo revelación de la categoría, pero los problemas defensivos le ha ido penalizando en cada jornada, siendo el cuadro más goleado de la categoría. Fue de los conjuntos que más se reforzó en el mercado de invierno, pero en toda la segunda vuelta solo ha podido sumar seis puntos. Ahora tiene dos salidas consecutivas: primero visitará el campo del Sevilla Atlético (sábado, 20.00 horas) y el Fuenlabrada, antes de recibir al Ibiza.