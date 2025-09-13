El Marbella quiere dar un golpe en la mesa frente al líder, el Ibiza

La Primera RFEF más malagueña, con tres equipos de la provincia en liza, continúa y este fin de semana nos dejará un nuevo episodio de ... la temporada. El tercero, con estos tres conjuntos peleando, al menos por el momento, por cotas diferentes. Un Marbella que aún no sabe lo que es caer derrotado afrontará un complicado duelo ante el líder, el Ibiza, aunque como local, con la intención de dar un golpe en la mesa cara a sus aspiraciones de no pasar apuros este año. El Antequera, por la parte que le toca, que sólo ha sumado un punto en las dos primeras jornadas, recibirá al Alcorcón en El Maulí; y el Juventud de Torremolinos, colista en solitario con dos derrotas y ningún punto en su casillero, se las verá en El Pozuelo con el Tarazona.

Duelo en las alturas en al Dama de Noche

El Marbella, que ha diseñado su plantilla durante el verano con el optimista objetivo de pelear en la zona noble de la clasificación esta temporada, está ante el que será, a priori, uno de sus exámenes más exigentes de la primera vuelta. Tras superar con éxito la prueba que le puso el Real Murcia en la jornada inicial, en Marbella, con remontada incluida (2-1) y de no poder pasar del 0-0 ante el Algeciras, recibirá este sábado a las 16.15 horas al único equipo que ha sacado adelante sus dos primeros compromisos: el Ibiza de Paco Jémez, que junta veteranía y frescura en su plantilla para intentar obrar un ascenso que, hasta el momento, en las dos últimas temporadas, se ha escurrido.

El cuadro balear es, hasta la fecha, el más goleador de todo el Grupo 2 junto al Nástic, con cuatro goles, y cuenta en sus filas con el hombre más letal del campeonato a estas alturas: Bebé, que ha visto puerta en dos ocasiones, ante el Sevilla Atlético en la primera jornada y frente al Hércules en la segunda. El Ibiza ha ganado sus dos partidos con el mismo marcador: 2-1. En el Marbella no se ha destapado nadie como la máxima referencia ofensiva del equipo, aunque todo hace pensar que será Rodri Ríos, que ya vio puerta ante el Real Murcia, su exequipo, en el que no cuajó demasiado bien.

El Antequera, a por sus primeros tres puntos

El cuadro antequerano, una de las revelaciones de la pasada edición junto al Ceuta, no ha comenzado la nueva campaña con buen pie. Sólo ha sumado un punto en las dos primeras jornadas, empatando ante el Cartagena (0-0) en El Maulí y cayendo a domicilio frente al Tarazona (1-0). Aún no sabe lo que es ver puerta esta campaña y ante el Alcorcón, este sábado a las 21.00 horas en su feudo, buscará hacer sus primeros goles y también sumar sus primeros tres puntos del año deportivo.

El proyecto verdiblanco afronta en estos primeros meses de competición un proceso de transición tras la salida del que ha sido el capitán de su barco en las dos últimas campañas, Javier Medina, y la llegada del nuevo entrenador, Abel Gómez. Eso sí, pese a haber sufrido salidas importantes este verano, el club se ha reforzado con hombres experimentados, tales como Antonio Luna y Raúl Albentosa, y quiere mantener el mismo espíritu competitivo que el pasado año.

El Torremolinos recibe al Tarazona

Para el Juventud de Torremolinos, lo bueno es que la cosa difícilmente puede ir a peor en este arranque de competición. Es el único equipo que no ha sumado puntos en las primeras dos jornadas, aunque ha competido con gallardía pese a las derrotas. En el encuentro ante el Europa, en la primera fecha liguera, sufrió dos expulsiones en 20 minutos que lastraron su devenir particular en el partido, y frente al Real Murcia, llamado a estar arriba este año, no fue capaz de sobreponerse al tempranero gol de David Flakus.

Igual que el Antequera, los hombres de Antonio Calderón buscarán este fin de semana sus primeros puntos y sus primeros tantos de la temporada, la primera de su historia en la categoría de bronce. Recibirán al Tarazona en El Pozuelo, el domingo a las 12.00 horas. El cuadro de la provincia de Zaragoza ya venció al Antequera la pasada jornada.