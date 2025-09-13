Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marbella FC
Primera RFEF

El Marbella quiere dar un golpe en la mesa frente al líder, el Ibiza

El Antequera y el Juventud de Torremolinos buscarán sus primeros triunfos de la temporada ante el Alcorcón y el Tarazona, respectivamente

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:04

La Primera RFEF más malagueña, con tres equipos de la provincia en liza, continúa y este fin de semana nos dejará un nuevo episodio de ... la temporada. El tercero, con estos tres conjuntos peleando, al menos por el momento, por cotas diferentes. Un Marbella que aún no sabe lo que es caer derrotado afrontará un complicado duelo ante el líder, el Ibiza, aunque como local, con la intención de dar un golpe en la mesa cara a sus aspiraciones de no pasar apuros este año. El Antequera, por la parte que le toca, que sólo ha sumado un punto en las dos primeras jornadas, recibirá al Alcorcón en El Maulí; y el Juventud de Torremolinos, colista en solitario con dos derrotas y ningún punto en su casillero, se las verá en El Pozuelo con el Tarazona.

