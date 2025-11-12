Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos de Lerma da órdenes a sus futbolistas durante el partido frente al Cartagena. Josele

El Marbella despide a su entrenador y al director deportivo

El técnico David Movilla sustituye a Carlos de Lerma, mientras que el directivo Jesús Sánchez tampoco continuará en la entidad marbellí, aunque todavía no se ha designado un reemplazo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:26

Comenta

El Marbella ha decidido despedir a su entrenador y a su director deportivo. El cuadro marbellí, sumido de nuevo en un mal momento en lo ... deportivo (ya sufrió para mantener la categoría la temporada pasada y se encuentra en la zona de descenso en esta), ha destituido al técnico Carlos de Lerma y al director deportivo del club, Jesús Sánchez. Para el banquillo, la entidad ha firmado a David Movilla, mientras que todavía no ha anunciado el sustituto de Sánchez.

