El Marbella despide a su entrenador y al director deportivo

El Marbella ha decidido despedir a su entrenador y a su director deportivo. El cuadro marbellí, sumido de nuevo en un mal momento en lo ... deportivo (ya sufrió para mantener la categoría la temporada pasada y se encuentra en la zona de descenso en esta), ha destituido al técnico Carlos de Lerma y al director deportivo del club, Jesús Sánchez. Para el banquillo, la entidad ha firmado a David Movilla, mientras que todavía no ha anunciado el sustituto de Sánchez.

El conjunto malagueño confeccionó una plantilla con la que, a priori, no pasaría apuros para salvarse y daría un paso adelante, pero no está siendo así. Acumula tres derrotas en los últimos cuatro encuentros, y si bien es cierto que en el Marbella Football Center está obteniendo buenos resultados, el equipo no ha ganado todavía fuera de casa. 'El Puma', que consiguió la permanencia en la última jornada de la 2024-25, se había ganado el poder continuar en esta, pero caminaba sobre el alambre de un tiempo a esta parte.

Movilla, su relevo, es un técnico con experiencia en la categoría, habiendo dirigido más de 200 partidos en ella. Destacables fueron sus campañas en el Barakaldo y el Zamora, con los que llegó a disputar sendas fases de ascenso a Segunda División. La temporada pasada ascendió al Sabadell a Primera Federación.

Por otro lado, Jesús Sánchez llegó este verano y fue el responsable de componer el plantel costasoleño. Firmó a varios jugadores importantes, como Luis Muñoz o Rodri Ríos, pero la sensación es que el equipo no termina de encajar, lo que ha provocado que desde el seno del club marbellí se haya optado por prescindir de él.