Dos derrotas y un empate de los malagueños en la jornada de Primera RFEF

No fue una buena jornada para los equipos malagueños en el Grupo 2 de Primera Federación. Ninguno de ellos logró ganar, con el Torremolinos empatando ... por tercer partido consecutivo, el Antequera también frente al Sevilla Atlético y el Marbella cayendo a domicilio ante el Gimnástic de Tarragona.

Torremolinos, 1; Algeciras, 1

El conjunto torremolinense empató por tercera vez consecutiva (bien es cierto que acumula cuatro jornadas sin conocer la derrota), esta vez frente al Algeciras en El Pozuelo (1-1). Se adelantaron en el marcador los hombres de Antonio Calderón en el minuto 19 gracias a Ibán Ribeiro tras el centro desde la banda izquierda de Camacho. Había anotado antes el cuadro gaditano, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego.

No obstante, en el minuto 38 igualó el choque el Algeciras, en una acción en la que primero hay un fallo a la hora de despejar y después un resbalón de Climent y que acabó aprovechando Jorge Rastrojo. El Torremolinos solicitó que el colegiado revisara en el VAR 'low cost' una posible mano dentro del área, pero no consideró que fuera punible como para señalar penalti.

Otra jornada más, el modesto Torremolinos es el único equipo de la provincia que se encuentra fuera de los puestos de descenso, ocupando la undécima plaza con 15 puntos. Se mide este sábado al Teruel, tercer clasificado, en el Estadio de Pinilla (18.30 horas).

Antequera, 1; Sevilla Atlético, 1

El equipo antequerano atraviesa un tramo de lo más irregular. Tras una primera parte con poca acción, el árbitro señaló un penalti un tanto polémico por mano en el área local, que convirtió Alberto Collado. Pero lejos de venirse abajo, el Antequera reaccionó.

Iván Rodríguez anotó un gran gol desde fuera del área, que fue invalidado por mano en el control del lateral. En el 63 fue expulsado con roja directa el autor del gol del Sevilla Atlético, y tres minutos después Barbu remató de cabeza el saque de esquina que botó Gené para rescatar un punto valioso. El Antequera, que marca el descenso con 13 puntos, recibe el sábado al Murcia (14.00 horas).

Gimnástic, 1; Marbella, 0

La 'era Movilla' en el banquillo del Marbella no comenzó de la mejor forma. El cuadro marbellí continúa en caída libre. Esta vez perdió en el Nou Estadi, gracias al gol de Marcos Baselga en el minuto 38. en una jugada un tanto accidentada en el interior del área. El jugador del equipo grana recogió el rechace del portero Manu García, disparando escorado con la izquierda. Con 11 puntos, el Marbella es decimonoveno, a tres puntos de la salvación. Recibe el domingo (16.00 horas) al Atlético de Madrid B.