Un jugador del Real Murcia trata de controlar en el área del Antequera. Antequera CF
Copa del Rey

El Antequera cae en Murcia en la tanda de penaltis

Tres errores desde los once metros condenaron al equipo malagueño

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025

La suerte no acompañó al Antequera después de un gran esfuerzo. El equipo malagueño cayó en la Copa del Rey después de perder en la ... tanda de penaltis (2-1) ante el Real Murcia tras el 1-1 al final del tiempo reglamentario.

