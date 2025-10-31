El Antequera cae en Murcia en la tanda de penaltis

La suerte no acompañó al Antequera después de un gran esfuerzo. El equipo malagueño cayó en la Copa del Rey después de perder en la ... tanda de penaltis (2-1) ante el Real Murcia tras el 1-1 al final del tiempo reglamentario.

El partido comenzó con un alto ritmo de juego y ocasiones para los dos equipos. La tuvo el Antequera, pero también su rival que ya en el minuto 24 envió un remate al palo en la ocasión más clara de peligro antes del tanto del Murcia. El conjunto de Abel salió valiente y Bussele e Isaac disfrutaron de ocasiones para haber adelantado a su equipo con el partido muy abierto. El meta local, Gazzaniga, estuvo acertado en otro buen remate de Bussele, pero fue el Murcia el que se adelantó al filo del descanso. El árbitro decretó penalti en contra del equipo malagueño en el minuto 38 y Ekain se encargó de transformarlo para alegría de los 10.120 aficionados que se congregaron en el estadio Enrique Roca y entre los que había una pequeña representación de seguidores del Antequera.

El equipo malagueño tenía que remontar, pero tenía tiempo suficiente por delante. Su actitud tras el descanso fue la que requería el partido, con dos buenas ocasiones en las que Gazzaniga evitó la igualada. El Antequera controlaba el partido y fruto de ese dominio llegó el tanto de Edu Sánchez en el minuto 58.

De momento, el equipo que dirige Abel se había asegurado la prórroga, aunque quedaba partido y buscó el premio mayor. Las ocasiones se sucedieron para los dos conjuntos, si bien los porteros estuvieron acertados y se llegó a la prórroga. El técnico malagueño refrescó a su equipo con los cambios de Gené y Dos Santos, que también pudieron marcar, aunque Samu Pérez ejerció de salvador para evitar el gol del Murcia en el minuto 103. En la tanda de penaltis no hubo suerte para el conjunto malagueño, que falló los dos primeros enviando sendos lanzamientos a los postes. Luego llegó un falló más y esto permitió la victoria del Real Murcia que avanzó a la siguiente ronda dejando al Antequera en el camino.