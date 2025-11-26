Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alberto Aguilar y Álvaro Silva, con una bufanda del Antequera. ANTEQUERA CF

Alberto Aguilar y Álvaro Silva dirigen al Antequera de forma interina

El club informó que los directores deportivos se harán cargo del primer equipo hasta que se encuentre un nuevo técnico, después de que el lunes fuera destituido Abel Gómez

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:10

Tras despedir a Abel Gómez y a su segundo, Víctor García, el Antequera trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador que ayude al conjunto ... malagueño a salir de los puestos de descenso (es decimosexto con 13 puntos). Por el momento, el club anunció que Alberto Aguilar y Álvaro Silva, quienes hasta ahora ejercían de directores deportivos de la entidad, se harán cargo del primer equipo de forma interina en lo que se encuentra un reemplazo para Gómez. Por el momento, se espera que se sienten este sábado en el vital compromiso del cuadro antequerano en Elda (20.00 horas) ante el Eldense.

