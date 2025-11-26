Alberto Aguilar y Álvaro Silva dirigen al Antequera de forma interina

Tras despedir a Abel Gómez y a su segundo, Víctor García, el Antequera trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador que ayude al conjunto ... malagueño a salir de los puestos de descenso (es decimosexto con 13 puntos). Por el momento, el club anunció que Alberto Aguilar y Álvaro Silva, quienes hasta ahora ejercían de directores deportivos de la entidad, se harán cargo del primer equipo de forma interina en lo que se encuentra un reemplazo para Gómez. Por el momento, se espera que se sienten este sábado en el vital compromiso del cuadro antequerano en Elda (20.00 horas) ante el Eldense.

🟢 OFICIAL | Alberto Aguilar y Álvaro Silva se harán cargo del primer equipo de manera provisional hasta la contratación del nuevo técnico.#EstoEsAntequera pic.twitter.com/VU43PVu2tP — Antequera C. F. (@AntequeraCF) November 24, 2025

Aguilar cuenta con el título necesario para poder dirigir partidos en Primera RFEF, por lo que probablemente ejerza él como primer entrenador. De hecho, ya se sentó en el banquillo de El Maulí en la temporada 2021-22, logrando la permanencia en Segunda RFEF tras relevar a Nacho Pérez. Todo apunta a que se trata de un movimiento provisional y que ambos regresarán a sus labores en la dirección deportiva de la entidad blanquiverde estrictamente, pero tampoco se puede descartar que se convierta en una decisión definitiva si las opciones sondeadas en el mercado no convencen y se logran resultados positivos.

El Antequera de esta temporada ha sido una sombra del que fue la pasada campaña. Su técnico en la 2024-25, Javi Medina, abandonó el club al término de la misma para dirigir al filial del Betis, y muchas de sus grandes figuras también se han marchado. Tras caer en los 'play-off' de ascenso a Segunda División, el equipo ha tocado techo y se encuentra en una fase de reconstrucción, que no está saliendo del todo bien hasta ahora. El objetivo ahora es el de reconducir la situación y obtener la permanencia.