Primera RFEF: Duro estreno para Alberto y Silva al frente del Antequera

En el Grupo 2 de Primera RFEF también será un fin de semana de alicientes, pues será la primera jornada del campeonato tras la destitución ... de Abel Gómez en el banquillo del Antequera, que estará dirigido, provisionalmente, por Alberto Aguilar y Álvaro Silva, los directores deportivos del club. El Marbella, por su lado, trata de adaptarse a su nueva realidad sin Carlos de Lerma, ahora con David Movilla como entrenador, y el Torremolinos quiere seguir respirando tranquilo en la tabla clasificatoria cuando el frío ya ha llegado a Málaga.

Sevilla Atlético-Marbella

El Marbella, que lleva más de un mes sin saborear la victoria, visitará la Ciudad Deportiva Jesús Navas para medirse al filial del Sevilla, este sábado a las 18.30 horas. Será un partido de necesitados. Ambos están en los puestos de descenso (el Sevilla Atlético es decimoséptimo con 12 puntos y el Marbella es decimoctavo con 11, aunque con un partido menos). El contexto de ambos equipos es muy parecido, por lo que tratarán de pescar en río revuelto para salir, lo antes posible, de las crisis de resultados en las que se encuentran inmersos.

El equipo de Movilla, que asumió el banquillo marbellí hace poco más de dos semanas, perdió ante el Nástic (1-0) en el que fue su último envite, ya que se aplazó la cita del pasado fin de semana por indisposición del rival. Así las cosas, aún no ha conseguido ganar. El filial sevillista, por su lado, cayó en la Nova Creu Alta el pasado fin de semana, en su visita al Sabadell (1-0).

Eldense-Antequera

De los tres equipos malagueños de la categoría, el Antequera será el que acapare todas las miradas debido a la situación que atraviesa su banquillo. El cuadro blanquiverde anunció la destitución de su entrenador, Abel Gómez, y a lo largo del día se conoció que serían los directores deportivos, Alberto Aguilar y Álvaro Silva, quienes cogieran las riendas del equipo. La derrota ante el Real Murcia (0-2) en El Maulí le llevó a los puestos de descenso y encendió las alarmas, entendiendo en el club que era necesario un giro de timón.

Ahora visitarán el Pepico Amat de Elda, la casa del Eldense, un rival complicado que pelea por cotas opuestas a estas alturas de la temporada. El Eldense es sexto, con 19 puntos, y mira hacia los puestos de 'play-off', mientras que el Antequera es decimosexto, con 13, y lucha por lograr la tranquilidad más absoluta en una temporada de transición. El Eldense viene de empatar ante el Cartagena.

Torremolinos-Villarreal B

El Torremolinos, el que mejor lo está haciendo del trío de malagueños en la categoría, recibirá en El Pozuelo al Villarreal B. De ganar, empezaría a postularse como un firme candidato a pelear por los puestos de 'play-off'. Viene de vencer al Teruel (0-1) a domicilio, cuarto clasificado, y ahora recibirá a un rival relativamente asequible. Todo lo que asequible que puede ser en una categoría tan pareja y sorpresiva como esta.

El Juventud de Torremolinos de Antonio Calderón es octavo, con 18 puntos, y el Villarreal B es decimocuarto con 16. Está todo apretadísimo. La frontera de los puestos de promoción de ascenso la marca el Cartagena, con 20, por lo que, en el mejor de los casos, el equipo malagueño podría dormir en la zona de privilegio, pero eso ya se verá.