Alberto Aguilar y Álvaro Silva, dirigiendo una sesión de entrenamiento en el Antequera. Antequera CF
Fútbol

Primera RFEF: Duro estreno para Alberto y Silva al frente del Antequera

Los directores deportivos del club dirigirán al equipo de forma interina, tras la destitución de Abel Gómez, y afrontan una cita difícil en Elda

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:21

Comenta

En el Grupo 2 de Primera RFEF también será un fin de semana de alicientes, pues será la primera jornada del campeonato tras la destitución ... de Abel Gómez en el banquillo del Antequera, que estará dirigido, provisionalmente, por Alberto Aguilar y Álvaro Silva, los directores deportivos del club. El Marbella, por su lado, trata de adaptarse a su nueva realidad sin Carlos de Lerma, ahora con David Movilla como entrenador, y el Torremolinos quiere seguir respirando tranquilo en la tabla clasificatoria cuando el frío ya ha llegado a Málaga.

