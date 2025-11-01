Primera RFEF: Duelos de altura para el Marbella y el Torremolinos

Llega la décima jornada del campeonato en Primera RFEF, que dejará duelos complicados para dos de los tres malagueños que compiten en la categoría. El ... Juventud de Torremolinos se las verá con el Sabadell, cuarto clasificado, y el Marbella se enfrentará al Teruel, que es tercero. El primero lo hará en casa, en El Pozuelo, y el segundo a domicilio, en tierras turolenses. El Antequera, por su lado, está ante una gran oportunidad de regresar a la senda del triunfo tras su empate ante el Villarreal B: se las verá con el Hércules, un histórico en horas bajas que ha pasado la semana en puestos de descenso. Para los chicos de Abel Gómez, este duelo se presenta como un partido trampa, por lo que deberán de andarse con ojo.

Torremolinos-Sabadell

Sólo queda un conjunto invicto en lo que va de campeonato en Primera RFEF, y será el rival al que se enfrente el Juventud de Torremolinos este fin de semana. Concretamente, este sábado a las 16.00 horas en El Pozuelo, en un partido que corresponde a la décima jornada del Grupo 2.

Los dos equipos llegan en un buen momento. El Torremolinos, con doce puntos, es octavo, y ha sumado ocho de los últimos quince posibles. Ya subsanados sus problemas de impagos puede centrarse en su trabajo con total normalidad. El Sabadell, en cambio, es cuarto y cuenta con quince puntos. Está todo apretadísimo y seguro que no será un partido fácil para ninguno de los dos.

El Torremolinos venció a domicilio el pasado fin de semana al Sanluqueño (0-2) para rehacerse de su derrota, en la anterior jornada, ante el Atlético Madrileño (3-1). Además, cayó el miércoles ante el Torrent (3-1) en la Copa del Rey, despidiéndose así del torneo del 'KO'. El conjunto arlequinado, sin embargo, no pudo pasar del empate en su feudo (0-0), la Nova Creu Alta, en el atractivo derbi catalán ante el Gimnástic de Tarragona. Es el equipo menos goleado del grupo, con sólo tres tantos encajados.

Teruel-Marbella

Será un complicado duelo para el Marbella, que parece haber perdido fuelle en este arranque de temporada. Su rival, el Teruel, es uno de los conjuntos revelación de la categoría. Por el momento es tercero, con 16 puntos, y está a sólo uno del líder (el Madrileño). Suma cuatro victorias, cuatro empates y sólo una derrota. De los últimos quince, el equipo turolense ha sacado trece. Son datos que hablan muy de su estado de forma actual.

El Marbella, en cambio, camina como puede en esta categoría tan competitiva. Con 11 puntos es undécimo, y el fin de semana pasado rascó un punto ante uno de los 'cocos' de la categoría, el Cartagena (0-0) en la Dama de Noche. Encadena dos jornadas sin ganar y buscará, a domicilio, poner fin a esta racha.

El Teruel, por su lado, venció en Can Misses al Ibiza (0-1) de Miguel Álvarez, el técnico que llega a la isla para sustituir a un malogrado Paco Jémez, destituido tras una mala racha de resultados en uno de los equipos que, sobre el papel, estaban llamados a estar peleando por el ascenso. El partido será el domingo a las 12.00 horas.

Antequera-Hércules

El Antequera recibirá a uno de los clubes más históricos de la categoría, el Hércules, que no atraviesa un momento precisamente dulce en este tramo del curso. El Antequera, que confirma su resurrección con sus últimos resultados, ha recuperado el paso para salir de los puestos de descenso y poder trabajar con la tranquilidad que da estar en la zona cómoda de la tabla. De los últimos quince puntos, el cuadro de Abel Gómez ha sacado nueve. Nada mal.

Su rival, el Hércules, da atisbos de querer volver a la vida, aunque se sigue complicando en partidos ante rivales directos. Ahora mismo son decimosextos, con diez puntos, y son el club que corta los puestos de descenso. Se ha medido a tres filiales en línea: ha vencido al Villarreal B y al Atlético Madrileño y no ha podido con el Sevilla Atlético, el filial sevillista.

El Antequera está ante una gran oportunidad de seguir creciendo frente a un rival algo irregular. Llega tras empatar (1-1) en la casa del Villarreal B, por lo que regresa a El Maulí, donde está ofreciendo un gran nivel, con ganas de volver a la senda del triunfo. El partido será el domingo a las 16.00 horas.