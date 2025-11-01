Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rodri Ríos, del Marbella, en un entrenamiento reciente. Marbella FC
Fútbol

Primera RFEF: Duelos de altura para el Marbella y el Torremolinos

Se medirán al Sabadell y al Teruel, respectivamente, dos rivales de 'play-off'; mientras que el Antequera recibirá al Hércules

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Llega la décima jornada del campeonato en Primera RFEF, que dejará duelos complicados para dos de los tres malagueños que compiten en la categoría. El ... Juventud de Torremolinos se las verá con el Sabadell, cuarto clasificado, y el Marbella se enfrentará al Teruel, que es tercero. El primero lo hará en casa, en El Pozuelo, y el segundo a domicilio, en tierras turolenses. El Antequera, por su lado, está ante una gran oportunidad de regresar a la senda del triunfo tras su empate ante el Villarreal B: se las verá con el Hércules, un histórico en horas bajas que ha pasado la semana en puestos de descenso. Para los chicos de Abel Gómez, este duelo se presenta como un partido trampa, por lo que deberán de andarse con ojo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga
  7. 7 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  8. 8 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  9. 9 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este sábado festivo, 1 de noviembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Primera RFEF: Duelos de altura para el Marbella y el Torremolinos

Primera RFEF: Duelos de altura para el Marbella y el Torremolinos