Presentan al Malacitano con Daniel Pastor al frente: «No somos anti Málaga»

Llevan meses planeando esta operación y, tras múltiples trámites, se hizo oficial a finales de junio y este miércoles se celebró la puesta de largo ... de este nuevo proyecto que llevará por nombre Club Deportivo Unión Malacitano. En octubre del pasado 2024, un grupo de empresarios malagueños, con el exadministrador concursal del Málaga Daniel Pastor a la cabeza, comenzó a negociar la adquisición de La Unión Atlético, equipo murciano que militaba en Segunda RFEF y que llegó a pelear por el ascenso a la tercera categoría nacional. Todo ello con la idea de adquirir esa plaza en esta competición y conformar un nuevo proyecto en la capital costasoleña.

Esta operación recibió el visto bueno de las federaciones Murciana y Andaluza de fútbol, y quedaba pendiente el de la RFEF. Pero ayer se presentó en sociedad, en el auditorio del Museo Thyssen. Un acto que encabezaron el propio Daniel Pastor, como CEO del nuevo club; el exmalaguista Antonio Ayala, como director deportivo, y Mario Luna, como director general (ya lo era en La Unión). Cabe destacar que este es el tercer club en el que se embarca Pastor tras la creación de un Málaga 1903, que pasará a unificarse con este nuevo proyecto y la adquisición del Torre del Mar, entidad que abandonó un año después. Así las cosas, el Malacitano compartirá categoría con el Estepona y el Atlético Malagueño.

ÑITO SALAS

Durante la rueda de prensa de ayer, Pastor dejó claro que el objetivo de este nuevo club no es otro que alcanzar el fútbol profesional el día de mañana, con el ánimo de acompañar al Málaga en un futuro en la élite del fútbol español y generar una nueva simbiosis futbolística en la capital costasoleña, como sucede en Sevilla con el equipo homónimo y el Betis, ejemplo con el que se escudó en todo momento. Es más, aseguró que cuentan con el apoyo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien, en una primera reunión, le planteó a Pastor otra alternativa: «Nos pidió que tanteáramos la opción de comprar las acciones de Bluebay, pero no nos contestó. Incluso le propusimos al alcalde ser socios mayoritarios en el club si él veía que los empresarios malagueños debíamos estar ahí ayudando al club, pero no tendrían interés y pusimos la mira en este proyecto, que lo que quiere desde el principio es llegar al fútbol profesional».

Tampoco pareció interesarle demasiado a Pastor y a este grupo de empresarios esta idea, porque según contó: «Queríamos un proyecto distinto, porque en los clubes que ya llevan muchos años hay manías y vicios, y es más ilusionante empezar de cero». A lo que también sugirió en varias ocasiones que la verdadera reconversión del Málaga actualmente pasaría por una ampliación de capital, y que el Málaga «vive en una administración judicial constante».

En lo que respecta al nuevo proyecto, este constará de tres equipos, el primero en Segunda RFEF; uno segundo en la División de Honor, con el nombre de Club Deportivo Malacitano 1903 y un tercer combinado que será el juvenil del Tiro Pichón. El presupuesto de la entidad será de 2,25 millones de euros, siendo 2 millones para el primer equipo, 200 mil para el segundo y 50 mil para el juvenil. Su campo de juego esta campaña será el estadio de atletismo Ciudad de Málaga. La pretensión es llegar, al menos, al 'play-off' de ascenso. Respondiendo a las críticas sobre la creación de este nuevo equipo, aseguró: «No somos el anti Málaga, si competimos con el Málaga ojalá sea algún día en Primera».