El Palo sufre para ganar, pero pierde el liderato del grupo IX La satisfacción del triunfo en el derbi ante el Alhaurín se frustra con la goleada del Motril, que le quita el primer puesto J. R. P. Lunes, 22 octubre 2018, 00:03

málaga. El Palo sigue ganando, continúa en lo alto de la clasificación y aunque ha perdido el liderato de Tercera, por la diferencia de goles con el Motril, sus pasos son firmes. Tuvo que sufrir para derrotar a un buen Alhaurín de la Torre, que vendió cara su derrota en un partido vibrante en el primer tiempo, y que se decidió por el mayor empuje, dominio y llegadas del cuadro de San Ignacio. La afición paleña cada día acude más al campo porque está viendo un equipo muy compacto y que sumó su séptima semana sumando, y es que solo ha perdido un partido y fue en casa.

El partido comenzó con una ataque voraz por parte paleña, que asedió con todo al popular 'Lauro', que pudo recibir el primer gol en un lanzamiento de Juanillo. Y en el minuto seis, esa presión y robo de balón continuo de los locales daba como resultado el primer tanto del derbi, Pepe Capitán, de tiro cruzado, marcaba tras recibir un pase de Juanillo. El líder estaba desatado y Durán perdonaba el segundo. Como el fútbol vive de frases hechas, perdonó El Palo e Ito empató a mediación de un primer tiempo intenso. Nada cambió en cuanto al dominio local, y de nuevo Durán y Mini se unieron a la fiesta ofensiva. Pero fue Coco el que pusiese por delante a los de San Ignacio, aprovechando un desajuste defensivo alhaurino.

En realidad, no necesitaba mucho el Alhaurín de la Torre para poner de nuevo incertidumbre y volver a empatar el choque, esta vez por medio de Badillo, que remató un balón sin dueño en el área paleña para poner el cuarto gol en media hora. Este tanto si dejó más noqueado a El Palo, al que le tocaba sufrir para remontar, aunque Caturla de cabeza estuvo cerca de marcar el quinto gol del encuentro.

Juanillo y el tanto decisivo

En el segundo tiempo, Funes dio entrada a Javilillo y, aunque el Alhaurín de la Torre defendía con tensión y se mostraba más seguro, iba a recibir el tercer y definitivo tanto que lo terminaba de tumbar. Juanillo sería su autor a la hora de juego, con un buen disparo marca de la casa, tras una buena acción de Mini. Este futbolista, cedido por el Málaga (pasaba del equipo juvenil al filial, pero no tuvo hueco en el Atlético Malagueño) está demostrando su calidad, y fue uno de los destacados, muy cerca de hacer el cuarto ante un rival que no tiraba la toalla. El entrenador alhaurino, Pepelu, movió banquillo pero no pudo repetir la heroicidad del primer tiempo, ya que El Palo no daba opciones en su defensa y cerró bien el triunfo en el derbi.