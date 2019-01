El Palo reacciona muy rápido y logra un valioso triunfo ya en el descuento Javi López deshizo el empate sólo dos minutos después de igualar el partido el Torredonjimeno JUAN RAMÓN PADILLA Lunes, 21 enero 2019, 00:39

málaga. El Palo ganó un partido que debió solventar mucho antes, pero que tuvo un final agónico e imprevisible. Y es que después de costarle bastante derrumbar el muro del Torredonjimeno, iba ganando uno a cero, y ese parecía ser el resultado final, los visitantes empataron en una de sus pocas llegadas. Lejos de hundirse, El Palo buscó la victoria y un gran gol de Javi López lo mantiene a rebufo de Real Jaén y el Linares, que han metido la directa y no solo ganan, sino que golean con cierta facilidad.

Precisamente eso, marcar, es lo que le está costando en las últimas jornadas al que ha sido el líder parte de la competición, y ahora los triunfos, si llegan, son muy sufridos, pero sigue en el camino de jugar la fase de ascenso. Los locales no dudaron en tener la portería entre ceja y ceja desde el primer minuto y no encontraron la recompensa porque sus remates no fueron muy certeros. Comenzaron a coleccionar llegadas, y ni Pepe Capitán, el más insistente, ni Javi López, Coco o Durán pudieron abrir el marcador.

En el segundo tiempo, el visitante Álvaro podía haber adelantado a su equipo, y respiró aliviado El Palo, que siguió controlando el partido pero sin tumbar la muralla jiennense. Sería Pepe Capitán el que lograra el uno a cero de cabeza tras un medido pase de Coco. Parecía misión cumplida, pero llegó el inesperado final, donde el Torredonjimeno aprovechó un despiste defensivo para que Lara empatara y dejase helado a San Ignacio. Solo fueron dos minutos de sufrimiento, porque una gran acción personal de Javi López llevo el deliro a los que desafiaron el frío y siguen disfrutando de una gran temporada.