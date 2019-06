El Palo defiende un gol de renta en Tarazona esta tarde Cazorla celebra un gol en el partido de ida. :: ñito salas «Tenemos que marcar dos goles si queremos pasar», marca como reto Funes en la vuelta de la penúltima ronda de la fase de ascenso a Segunda B JUAN RAMÓN PADILLA Domingo, 16 junio 2019, 00:28

málaga. Llega otra final para El Palo. La cita esta tarde, a las 18.30 horas, en el campo Municipal de Deportes del Tarazona, donde defiende un incierto 2-1 conseguido en el Nuevo San Ignacio. La expedición malagueña ha viajado hoy mismo (buena parte del trayecto, en AVE) y está dispuesta a dar el último salto y llegar a la final por el ascenso a Segunda B, pero antes le queda darlo todo y sufrir en tierras mañas.

Para lograr ese objetivo, el técnico paleño, Juan Francisco Funes, comentó: «Tenemos que marcar dos goles si queremos pasar». Y es que el Tarazona planteará un partido de dominio y llegadas a la portería de El Palo que ya está preparado para sufrir como hicieron en Illueca hace dos semanas. El entrenador lojeño es consciente de lo que le espera en el feudo zaragozano, «con dos mil personas apretando, el equipo local llevando la iniciativa, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que no solo tendremos que hacer un gol, sino probablemente necesitemos alguno más».

Funes hará pocos cambios del once que remontó e hizo un gran partido ante el Tarazona en la ida, ya que Juanillo sigue con molestias en una rodilla. La única novedad es la vuelta a la convocatoria de Álex Barrera tras cumplir su partido de sanción.

Cazorla, protagonista

Uno de los jugadores más destacados en estas eliminatorias está siendo Cazorla, que ha logrado tres goles, dos el pasado domingo, y otro en el partido de ida ante el Illueca. Para el granadino, que cumple su primera temporada en el conjunto de San Ignacio, «el partido será muy complicado». «Toca sufrir y estamos preparados para eso, pero no nos asusta. El Palo sabe afrontar este tipo de choques. En cualquier momento nos pueden remontar, pero no vamos a relajarnos y por entrega y sufrimiento no será».

El Tarazona contará con el apoyo de su afición que lleva cinco temporadas consecutivas viendo cómo su equipo juega fases de ascenso a la categoría de bronce. Los maños han jugado esta temporada en la Liga regular 19 partidos como local, sin ninguna derrota, con quince victorias y cuatro empates. Recibieron sólo ocho goles, pero El Palo espera esta tarde, sobre las 20.30 horas, celebrar en su feudo que da un paso más hacia el ascenso, el penúltimo.