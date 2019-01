El Palo cede el liderato en Tercera al empatar en casa ante el Atarfe Sergio Díaz, del Antequera, en una lucha ayer por el balón ante Marcos (izquierda). :: antonio j. guerrero El 0-0, pese a jugar en superioridad numérica media hora, permitió al Jaén y el Linares situarse por encima en la tabla clasificatoria JUAN RAMÓN PADILLA VÉLEZ-MÁLAGA. Martes, 8 enero 2019, 00:06

El Palo cedió el liderato del grupo IX de Tercera tras empatar en San Ignacio ante el Atarfe y ganar el Jaén y el Linares, que eran segundo y tercero, respectivamente, desplazando al cuadro malagueño desde esta jornada a la tercera posición. Mientras, cuarto es el Antequera que no pudo con el Alhaurino (2-2), en un partido intenso. Además, los otros dos derbis se resolvieron en el periodo añadido, se saldaron con el triunfo del Vélez en El Pozuelo de Torremolinos y del Rincón en San Pedro Alcántara. La goleada de la jornada se la llevó el Martos, un 6-1 en el campo del Alhaurín de la Torre.

El conjunto paleño no se encontró cómodo en ningún momento ante su afición y no supo romper la ordenada defensa del Atarfe Industrial, que acabó empatado sin goles en el Nuevo San Ignacio. Incluso tuvieron superioridad numérica los locales, ya que el Atarfe jugó más de una hora con diez. Cazorla fue el jugador local que más lo intentó en el primer tiempo, y en la segunda parte, el Atarfe tuvo hasta dos ocasiones para haber dado la gran sorpresa. Pepe Capitán estrelló en un remate al travesaño en el segundo tiempo, pero el marcador no se movió.

En uno de los tres derbis malagueños de la jornada, el Rincón consiguió sumar un triunfo importante en San Pedro (0-1). Estos tres puntos lo colocan en la zona media de la tabla. Además, lo hizo cuando el partido parecía finalizar sin goles, pero Kun, que había entrado en la recta final, le dio la gran alegría al conjunto axárquico con un buen remate dentro del área. El San Pedro continúa atascado a la hora de crear juego ofensivo y esta derrota lo deja muy tocado tras perder cinco partidos consecutivos, y la permanencia parece una quimera.

Goleada del Alhaurín

Este es también el objetivo de Alhaurín de la Torre y Martos que se enfrentaban en Los Manantiales en uno de esos partidos marcado por la necesidad para ambos, ya que rivalizan por salir de los últimos cinco puestos. Le salió todo al conjunto malagueño que arrasó a un Martos al que le endosó un rotundo 6-1. Los locales sacaron sus mejores galas ofensivas, y Kike con tres goles y una asistencia fue el protagonista. Además, Álex Ruiz, con otros dos tantos, uno de penalti, y otro de Ito, hicieron el 'set' completo. El partido se rompió al principio de la segunda parte, ya que al descanso el marcador era de 2-1.

En El Maulí se veían las caras dos de las mejores delanteras del grupo, y así se vio reflejado en el marcador (2-2). El Antequera se adelantó pronto con un gol de Javi del Moral en el minuto 19, al que respondió Víctor Rueda, el mejor del Alhaurino, que hizo el 1-2 en el minuto 48. Casi en la siguiente jugada, hubo penalti para los locales que transformó Iván Aguilar, que tuvo en sus botas el tercero en la recta final.

Y en El Pozuelo, un partido vibrante entre el Torremolimos y Vélez, que se decidió con un final trepidante (1-2). Fueron mejores los veleños en el primer tiempo, pero no acertaron ni Joselinho ni Ignacio con dos claros remates. El derbi se equilibró en el segundo tiempo, y Zule, que acababa de entrar, aprovechaba un balón muerto para hacer el 1-0 en el minuto 80. Un error garrafal costasoleño dio vida al Vélez, gracias al gol de Facundo. Lejos de conformarse con el punto, fue a por la victoria, que la encontró en el descuento con un remate de cabeza de Ignacio. Los veleños se colocaron a seis puntos del cuarto puesto, y se torna clave la visita del Antequera el domingo al Vivar Téllez.