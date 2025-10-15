Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El trofeo de la Copa del Mundo y el balón Trionda. Efe
Clasificación | Mundial

Una ventana, la repesca y 20 billetes todavía sin dueño para el Mundial

Con 28 selecciones ya clasificadas, Europa, África y Asia definen los últimos cupos, mientras que las eliminatorias intercontinentales prometen emociones fuertes

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:59

El camino hacia el Mundial de 2026 entra en su recta final. A menos de dos meses para que el 5 de diciembre se celebre ... el sorteo en el Kennedy Center de Washington, todavía hay 20 billetes sin dueño. De momento 28 selecciones ya están clasificadas para una Copa del Mundo que se disputará por primera vez en tres países -Estados Unidos, México y Canadá, ya clasificados como organizadores, y que tendrá 48 participantes, el número más alto en la historia. En juego quedan 11 plazas directas en Europa, más cuatro que saldrán de la repesca. Además, faltan por definir tres países de la Concacaf y dos de la repesca intercontinental.

