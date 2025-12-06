Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta Fifa

España debutará en el Mundial en Atlanta

El equipo de Luis de la Fuente jugará sus dos primeros partidos ante Cabo Verde y Arabia Saudí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:45

Comenta

España debutará en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio, ante Cabo Verde, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 18:00 ... hora peninsular. El equipo de Luis de la Fuente repetirá la misma sede y el mismo horario ante Arabia Saudí el 21 de junio. El tercer choque de la primera fase será en México, en la ciudad de Guadalajara y la afición española tendrá que trasnochar para ver el duelo ante Uruguay, que puede ser trascendental para el devenir del grupo y del Mundial (01:00 horas)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  3. 3 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  6. 6 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  7. 7 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  8. 8 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  9. 9 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  10. 10

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España debutará en el Mundial en Atlanta

España debutará en el Mundial en Atlanta