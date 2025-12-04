Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Messi levante el trofeo del Mundial en Catar 2022. Friedemann Vogel / EFE
Sorteo

El Mundial más grande de la historia conoce su hoja de ruta

El Kennedy Center de Washington acoge el sorteo del torneo, por primera vez de 48 selecciones, con un espectáculo repleto de celebridades al más puro estilo estadounidense

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:16

Comenta

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá da el pistoletazo de salida en Washington. El sorteo del torneo, el más grande de la historia ... con hasta 48 selecciones participantes, en lugar de las 32 de las últimas ediciones, inaugura este viernes desde las 18:00 hora española en el Kennedy Center de la capital norteamericana la definitiva cuenta atrás hacia el 11 de junio del próximo año, fecha de inicio, con una ceremonia que servirá para desvelar la hoja del ruta sobre el césped. También para poner en escena un espectáculo al más puro estilo estadounidense, repleto de celebridades y con un protagonismo destacado del presidente Donald Trump, que mantiene una estrecha relación con Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  5. 5 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  6. 6 El vuelco de un camión mantiene cortado uno de los carriles de la A-92M a la altura de Antequera
  7. 7 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  8. 8 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  9. 9

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  10. 10

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Mundial más grande de la historia conoce su hoja de ruta

El Mundial más grande de la historia conoce su hoja de ruta