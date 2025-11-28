Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Szczesny derriba a Mbappé durante la última final de la Copa del Rey. Afp
Movistar+ y DAZN pagarán 5.250 millones para seguir emitiendo la Liga hasta 2032

La patronal se anota un tanto vendiendo los derechos televisivos de los partidos de Primera un 6% más caros de cara al ciclo que comenzará en 2027, pero sigue lejos de las cifras de la Premier

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:42

Movistar+ y DAZN seguirán emitiendo los partidos de Primera hasta 2032, después de que ambas operadoras se hayan adjudicado los lotes que LaLiga sacó a ... concurso para las temporadas que van desde la 2027-28 hasta la 2031-32. La venta del nuevo paquete de derechos televisivos se ha cerrado con los mismos adjudicatarios, pero con un importante incremento en el dinero que obtendrán los clubes por el lote, el cual pasa de los 990 millones anuales que venían percibiendo actualmente por la venta centralizada de los derechos televisivos, cifra que se mantendrá vigente hasta el término de la campaña 2026-27, hasta los 1.050 millones que recibirán una vez entre en vigor el nuevo contrato el inicio del curso 2027-28.

