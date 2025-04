La Mosca logra un histórico ascenso a la División de Honor juvenil

Nacho Carmona Málaga Lunes, 7 de abril 2025, 16:51 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

La Mosca tendrá un equipo en la División de Honor juvenil la próxima temporada por primera vez en su historia. El popular club de fútbol de Málaga Este venció al Puerto Malagueño, uno de sus rivales en la pelea por el ascenso, por 4-1, un resultado que le sirvió para sellar matemáticamente su promoción a la máxima categoría, donde compiten las mejores canteras de Andalucía.

Así, todo apunta a que la temporada que viene, la División de Honor contará con cuatro equipos de la provincia: el Málaga, el San Félix y el Vázquez Cultural. Los dos últimos han de conseguir hacer matemática la permanencia y los blanquiazules estarán, sí o sí, el año que viene entre los mejores. El Marbella, por su lado, no ha podido evitar el descenso.

A los mandos del equipo que ha logrado esta proeza está Alejandro Fernández. El objetivo, asegura, era mantener la categoría en Liga Nacional sin apuros con un grupo formado por chavales de primer, segundo y tercer año, de los cuales doce o trece eran nuevos. «Era un trabajo complicado», afirma. Eso sí, el transcurso de la temporada y los buenos resultados hicieron al equipo soñar con cotas mayores porque así se lo habían ganado en el campo. Y lo lograron.

El objetivo la próxima campaña, sabedores de la dificultad de la División de Honor, será disfrutar sin dejar de competir. «Nos enfrentaremos a las mejores canteras de Andalucía, a sus primeros equipos, y nosotros somos un equipo de barrio. No tenemos recursos económicos, no le pagamos a los jugadores y no tenemos la facilidad que tiene otros clubes para firmar jugadores de juega», expresa. «Intentaremos dar lo máximo posible y disfrutar el año», agrega. La idea será reforzar al equipo con ocho o nueve jugadores nuevos.

Para el club, la nueva categorías será un importante escaparate. «Intentaremos apostar por jugadores con ambición e ilusión en el fútbol». Como hombre de fútbol que es, asegura que que un jugador de su equipo firme por una cantera es motivo de orgullo y felicidad: «Buscamos el bien de los jugadores por encima de todo».

La Mosca, uno de los clubes con más solera del panorama local, no cuenta con equipo sénior, por lo que, una vez que sus jugadores terminen su etapa como juveniles, trabajan para darles salida en otros clubes de la provincia para que puedan seguir ligados al fútbol y compitiendo a un determinado nivel.

Temas

Fútbol

Málaga