El Marbella se refuerza con seis fichajes Rioja se dispone a disparar. / J .R. Dispone de medio millón por el traspaso de Rioja, y cuenta con una nueva delantera con Óscar García, Manel Martínez y Yaimil JULIO RODRÍGUEZ Sábado, 6 julio 2019, 00:27

Rápido y bien. El Marbella quiere consolidar la ventaja de acabar la pasada campaña con un bloque armado, cerrando la plantilla antes de arrancar el día 17 de julio la pretemporada. Aunque hasta el cierre de mercado veraniego hay opciones de incorporar un fichaje de primer nivel, el grueso del equipo que aspira al ascenso a Segunda División ya está configurado. La asesoría deportiva de 'Best of You', dirigida por Marcos López para las operaciones centradas en la entidad blanquilla, ha firmado seis incorporaciones, incluyendo la última del lateral Saúl González, procedente de la Cultural Leonesa. Ahora trabaja en materializar la compra en propiedad de los cedidos Juergen, muy cerca de renovar, y Faurlín, que no renunciará al año de contrato del Mallorca si no hay un buen acuerdo económico. Otro frente abierto es apuntalar el lateral derecho, donde no continúan Rafa Muñoz ni Ismael Gallar.

El impulso económico del traspaso de Luis Rioja amplía el margen de actuación. El exjugador del Marbella ha pasado en un año natural de hacer la pretemporada con los blanquillos en Segunda B a consolidarse en la categoría de plata con el Almería y terminar con un contrato de cuatro años en Primera División con el Alavés. Para salir de la Costa del Sol los anteriores gestores del Marbella obligaron a los almerienses a incluir en el contrato un porcentaje del 25% de plusvalía por un futuro pase, como adelantó Onda Cero Marbella. Los vascos abonaron los dos millones de euros de cláusula al Almería que debe girar 500.000 euros al club de Huerta de los Cristales. Además, el equipo rojiblanco debe jugar un amistoso esta pretemporada contra el Marbella o abonar 3.000 euros más IVA, según el contrato. Curiosamente ninguno de los tres intervinientes en la operación, Rioja, el director general Teo Bravo y los directores deportivos sucesivos Jorge Rodríguez de Cózar y Antonio Ruiz Padial, continúan en la entidad.

El medio millón de euros percibido es un arma de doble filo. Ayuda a una mayor inversión para pugnar por fichajes y, por otro, alerta a representantes de que en Marbella hay dinero para comprar. La delantera es la primera línea cubierta. La responsabilidad del gol recaerá por cartel en Óscar García. Los quince tantos anotados con el Melilla es el mejor aval del granadino. Trotamundos del fútbol, el ariete, que cumplirá el 12 de julio 31 años, ha firmado por una temporada. El '9' Manel Martínez, ex del Murcia, es una petición expresa de Cubillo y el joven venezolano Yaimil debe aportar la frescura que buscaba el cuerpo técnico. El meta Santomé y Paulo Vítor, que, si bien continúa de la campaña anterior, ya es jugador en propiedad tras desvincularse del Vasco de Gama, completan las incorporaciones.

En la portería sobran efectivos. Wilfred, Álex Santomé, Godino y Juanfran Rico tienen contrato en vigor. El sevillano es titular indiscutible y el fichaje del sub-23 cierra la puerta a Godino. El de Guadiaro empezará la pretemporada, pero la idea es que salga cedido en Segunda B. En el caso de Juanfran, al contar con ficha sénior, tratarán de buscar un acuerdo para que quede libre o también juegue a préstamo.