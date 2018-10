El Marbella quiere exhibirse en Ibiza en un duelo inédito Mustafá, a pleno rendimiento en una sesión. / JR Juanma y Añón regresan al equipo para buscar la primera victoria del conjunto malagueño como visitante JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA Domingo, 21 octubre 2018, 01:36

Ibiza y Marbella, destinos turísticos de alto nivel, quieren que el fútbol pase a un primer plano en las conversaciones de sus vecinos. Dos proyectos antagónicos miden sus fuerzas por primera vez en sus respectivas historias con la idea de ganar regularidad y asentarse en el grupo IV de Segunda B. El equipo blanquillo buscará su primera victoria como visitante tras dos semanas consecutivas repitiendo un cero a cero. El empate en la última salida contra Badajoz en el Nuevo Vivero anima a la plantilla, con ausencias destacadas en ataque, a conseguir de una vez por toda derribar el muro rival para alzarse con el primer triunfo a domicilio.

La previsión meteorológica mejoró y se prevé que apenas llueva esta mañana sobre el césped artificial del Municipal Can Misses. La expedición marbellí, con sorprendentemente 17 futbolistas, llegó ayer por la tarde a la isla tras tomar dos vuelos. El primero de Málaga a Barcelona y otro desde el Prat a Ibiza. Entre los convocados resalta el regreso de dos piezas fundamentales para el equipo. El capitán Añón ya está de vuelta tras tres jornadas ausente por problemas en su gemelo izquierdo.

Su presencia da opciones al cuerpo técnico para cualquier posición del frente de ataque, aunque no será hasta momentos antes del partido cuando se decida si está para jugar de inicio. La otra gran alegría para el grupo es la recuperación de Juanma. Desde la cuarta jornada el Marbella no disfruta de su delantero más eficaz que acumulaba tres goles en la recta inicial. Su rotura fibrilar ya es historia y la duda es saber si su falta de ritmo de competición le impedirá formar en el once. La idea es que tenga minutos para reforzar el ataque después de sumar dos partidos sin ver portería.

El técnico veleño, Rafael Pérez 'Padilla', no podrá contar por lesión con dos futbolistas con peso específico entre la plantilla como el ariete Montero y el centrocampista Javi Moreno. La semana pasada el entrenador quiso repetir alineación, pero las molestias de Moreno en el calentamiento previo al choque contra el Murcia obligó la entrada de Hakim. Las alternativas en la parcela ancha con Elías, Álex Bernal y ahora Añón abren un nuevo escenario para el míster.

Por su parte el Ibiza del ex del Marbella Iosu Villar atraviesa un momento delicado. En descenso con siete puntos, el impulso positivo de la primera victoria en el estreno de Palop como técnico se diluyó las siguientes dos jornadas con sendas derrotas contra Ejido y San Fernando. El cuadro pitiuso ha perdido tres de los cuatro compromisos como local. Solo el citado triunfo contra el Recreativo sirvió para sumar tres puntos en Can Misses. Pese a portar la etiqueta de recién ascendido, el club que dirige Amadeo Salvo está hecho para retos más ambiciosos tras la contratación de futbolistas de categoría internacional como Borrielo, con un rendimiento irregular. El último en llegar este jueves fue un centrocampista con experiencia en Primera, Armenteros. Justo de forma, Palop le quiere dar minutos de manera paulatina.

Alineaciones probables:

Marbella: Wilfred, Marcos Ruiz, Lolo Pavón, José Cruz, Peris, Hakim, José Ramón, Juergen, Álex Bernal, Mustafá y Sillero.

Ibiza: Álex Sánchez, Fran Grima, Candelas, Gonzalo, Núñez, Iosu Villar, Javi Serra, Chavero, Javi García, Cristiar y Borrielo.

Árbitro: Brull Alcerete (catalán).

Campo/hora: Can Misses/12.00 h.