El Marbella quiere dejar de ser el rey del empate El Marbella desea dejar su puerta a cero por primera vez. ::rodríguez / JULIO Tras seis igualadas en ocho jornadas, busca la victoria ante el Recreativo, rival directo, en su segundo partido seguido como local JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA. Domingo, 20 octubre 2019, 00:05

El rey del empate quiere recuperar su sello ganador. El Marbella no debe permitirse más pinchazos si pretende encaramarse a los puestos de fase de ascenso a Segunda. Son sólo dos victorias en ocho partidos, insuficientes para alcanzar las cuatro primeras plazas. Los seis empates, más que nadie entre los cuatro grupos de Segunda B, han dejado distintas lecturas. Si bien la mayoría de ellos llegaron cuando el equipo tenía encauzado el triunfo, la victoria se esfumaba en la segunda parte. La jornada anterior sí hubo la sensación de ganar un buen punto tras jugar gran parte del choque contra el Cartagena con uno menos.

Por segunda semana seguida llega otro choque de aspirantes a subir. Marbella y Recreativo miden sus fuerzas esta tarde (18.00 horas) en el Antonio Lorenzo Cuevas. A dos puntos de los onubenses, los blanquillos tienen la oportunidad de superarles en la tabla. Mustafá causa baja por sanción. El Comité de Competición dejó en un partido su expulsión la semana pasada por dar una patada a un rival con el juego parado.

Paulo Vítor podría volver a la titularidad después de un mes en sustitución del extremo argelino. El lateral derecho, Saúl González, acumula cinco semanas fuera por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. En su lugar, Marcos Ruiz se ha ganado el puesto con su sobriedad defensiva y confianza en ataque. Aunque abandonó el duelo contra el Cartagena lesionado, el golpe en la cadera no ha ido a más y está preparado para jugar. Tampoco estará disponible Juergen. El colombiano no volverá a trabajar con el grupo hasta el miércoles. En su lugar Manel tiene opciones de repetir por cuarta semana seguida junto a Óscar.

Desde que empezó la Liga, el Marbella no ha repetido una alineación. El entrenador, David Cubillo, confía en sus rotaciones desde el inicio aunque no haya conseguido la continuidad de sumar de tres en tres. «El Marbella va a por todos los partidos. A pesar de los empates lo importante es que el equipo esté más cerca de ganar que el rival. Si no ganamos no se va a parar la Liga», comentó el técnico. Cubillo reconoce que el duelo contra el decano del fútbol español siempre será especial para él porque vivió una campaña allí. «Tengo gente muy querida, que seguro que vendrá a ver el partido, pero sólo pienso en sumar los tres puntos contra ellos», recalcó también.

Tras un mes sin conocer el triunfo, el equipo busca también dejar la portería a cero por primera vez en la temporada con el Cartagena y el reto es conservar esta costumbre ante un histórico. Con una afición, no más numerosa que otras citas, pero sí ruidosa como no se recuerda, el cuadro costasoleño espera aprovechar el segundo encuentro seguido ecomo local para despegar definitivamente de la sexta plaza y meterse entre los cuatro mejores de la tabla con permiso del Córdoba, en la quinta plaza.

Alineaciones probables:

Marbella: Wilfred, Marcos Ruiz, Lolo Pavón, Dani Pérez, Redru, Faurlín, Elías, Paulo Vítor, Yaimil, Añón y Óscar García.

Recreativo de Huelva: Nauzet, Morcillo, Borja García, Carlos Martínez, Chuli, Quezada, Sergio Jiménez, Cera, Nano, Isi Ros y Quiles.

Árbitro: Moreno Muñoz (Murcia).

Campo: Antonio Lorenzo Cuevas, hoy, a las 18.00 horas.