El Marbella hace lo preciso para ganar (2-1) Saúl celebre su gol en la primera parte. / J. L. Los costasoleños fueron de más a menos en un partido que dominaron con goles de Saúl y Óscar García JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 1 septiembre 2019, 16:47

2 Marbella Wilfred (1), Saúl (3), Cruz (3), Lolo Pavón (2), Redru (1), Faurlín (0) (Álex Bernal (1) min. 57), Elías (2) (Añón (1) min. 71), Juergen (2), Samu Delgado (3), Paulo Vítor (2) (Yaimil (2) min 39) y Óscar García (2). 1 Villarrobledo Salcedo (2), Pablo García (2), Perona (1), Montero (1), Nacho Huertas (1), Chato (1) (Dani Lozano (1) min. 63), Agus (1) (Teo Tirado (s.c.) min. 87), Iñaqui (1), Manolo (2), Isma Lohoba (2) (Pekes (1) min. 63) y José Carlos (1). Árbitro González González. Amonestó a Fuarlín, Chato, Montero, Iñaqui, Manolo y Pablo García. Goles 1-0, min. 3: Saúl. 2-0, min. 59: Óscar García. 2-1, min. 90: Iñaqui. Campo Antonio Lorenzo Cuevas. Unos 800 espectadores. El Mejor Saúl (21) El madrileño fue férreo atrás y marcó por segunda semana consecutiva para poner por delante al Marbella al inicio del partido El detalle Paulo Vítor, entre lágrimas (32) El extremo brasileño Paulo Vítor se llevó la ovación de la grada cuando fue sustituido entre lágrimas en la primera parte al caer lesionado en una de sus múltiples carreras por banda El próximo partido Marbella - UCAM. Sábado, 7 de septiembre. 19.00 horas, en La Condomina

El Marbella mostró lo que es capaz de hacer esta temporada en su estreno en el Antonio Lorenzo Cuevas con victoria 2-1 contra el Villarrobledo. A estos inicios de temporada no se puede exigir a ningún equipo que se muestre tal y como será en la jornada 30, pero los blanquillos dieron pinceladas de lo que esperan alcanzar. Con poco ritmo, sin la conexión habitual durante los 90 minutos, los de Huerta de los Cristales hicieron lo preciso para llevarse el encuentro. Oficio, eficacia y sobriedad atrás para amarar los tres primeros puntos de la temporada. Volvió a abrir la cuenta un defensa en jugada de estrategia y se estrenó Óscar García como goleador. Al borde del final los albaceteños recortaron distancias sin tiempo para nada más.

«El partido ha estado controlado bajo el guión que teníamos» Cubillo. Entrenador

El arranque fue frenético. Desde el pitido inicial Paulo Vítor comenzó a correr con una superioridad manifiesta ante su par. A los dos minutos el carioca siguió un balón a la espalda de la defensa desde el centro del campo para adentrarse en el área y golpear con el exterior. El balón llevaba camino de la red, pero bajo palos salvó un central. Fue el preludio del gol. Una falta lateral cogió a toda la zaga persiguiendo a los hombres altos del Marbella. El más listo del área, el lateral derecho Saúl, remachó en línea de gol para adelantar a los locales. Es su segundo tanto en dos jornadas en acciones calcadas.

Con el tanteo a favor, jugando cómodos y siendo incisivos se palpaba desde la tribuna que se avecinaba una mañana de goles. Óscar García, una pesadilla colándose entre centrales, no paró de presionar la salida de balón hasta recoger sus frutos. El granadino se anticipó a la zaga y cabeceó una pelota suelta con el portero adelantado que no se coló en la portería por centímetros. Mandaba el equipo de Cubillo en veinte minutos de madurar jugadas y buscar las bandas con Samu Delgado y Paulo Vítor. Lástima que el brasileño en una de sus galopadas notó un pinchazo muscular y se tuvo que retirar de manera prematura. Abandonó el campo entre lágrimas para abrir paso al debut de Yaimil.

Samu Delgado ante un defensa. / J. L.

Con el convencimiento de verse dominando, casi sin querer los blanquillos dieron un paso atrás. El Villarrobledo demostró que tiene buen trato de balón encontrando espacios por el centro y colgando centros laterales peligrosos que no encontraron más que un disparo abortado por Wilfred. El descanso para hidratación le vino muy bien al Marbella, más para aclarar ideas que para descansar. Sin apuros, se marchó al choque descanso con el 1-0.

En la segunda mitad salió con más convencimiento el conjunto costasoleño. En una acción personal de Yaimil, el venezolano buscó al central en el área y le sacó un penalti claro que no dudó en señalar González González. El ex del Melilla, Óscar García, batió por bajo a Salcedo para poner tranquilidad con el 2-0. El entrenador del Marbella, David Cubillo dio aire a la parcela ancha cambiado a los dos del centro del campo: Faurlín y Elías. El argentino no tuvo su día llegando tarde a duelos individuales y viendo tarjeta tras una mala decisión al lanzar una falta y replegarse. Los manchegos no se asomaron al área y Wilfred fue un mero espectador. Cierto es que los locales tampoco encontraban la meta rival con tanto control de balón en la elaboración. Solo en el 90' Iñaqui puso incertidumbre con su tanto. En una pelota sin aparente peligro se deshizo de dos defensas para superar al cancerbero sevillano. No hubo tiempo para más. El Marbella se estrenó en casa con tres puntos, sobriedad, momentos de muy buen fútbol que tendrá que ratificar la próxima jornada visitando La Condomina para medirse a un sempiterno aspirante al ascenso, el UCAM Murcia.