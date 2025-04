El Marbella, obligado a doblegar al Ibiza para salir del descenso

Vuelve el Marbella a La Dama de Noche para jugar hoy un partido clave por la permanencia, como todos los que le queda hasta final ... de la liga. Llega el Ibiza, muy necesitado también de ganar para no perder comba con el liderato y pugnar por el ascenso directo. Después de conseguir cuatro puntos en las dos salidas, será el primer partido como local de Carlos de Lerma. El entrenador del Marbella espera la misma actitud y compromiso de su equipo para supera a un Ibiza que llega en el peor momento de la temporada, y es que el cuadro de Paco Gémez nunca estuvo cuatro jornadas sin ganar que no sólo le ha costado el liderato, sino que ha bajado al cuarto puesto.

De Lerma tiene la baja por sanción de Dorian, goleador en Fuenlabrada, y tendrá que plantear la delantera después de que ante el Sevilla Atlético y Fuenlabrada presentara el mismo once. Podría colocar como '9' a Tahiru, que estaría apoyado por José Callejón en la parcela ofensiva. Para este decisivo partido no vuelve ninguno de los cuatro lesionados: Fornés, Pere Marco, Fermín y Acosta.

El nuevo entrenador marbellí parece haber encontrado las piezas idóneas para la defensa, donde el equipo ha flaqueado durante toda la temporada. A falta de siete jornadas para el final, el Marbella está a un punto de salir de la zona de descenso, pero así lleva varias semanas y necesita vencer y ver que hacen equipo como el Recreativo, Yeclano y Fuenlabrada. De Lerma reconoce que «han sido valiosos los cuatro puntos a domicilio y ahora nuestra obligación es sumar de tres y además junto a nuestra gente». El entrenador extremeño del Marbella sabe que el Ibiza «es un rival con buen trato de balón, asociativo y jugadores de gran nivel».

El Ibiza tiene 49 puntos, está a cuatro del liderato y aún no tiene asegurada su plaza para luchar por el ascenso, aunque sea por vía 'play-off'. El conjunto ibicenco sólo ha sumado dos puntos en las cuatro últimas jornadas y su técnico, Paco Gémez ha sido claro sobre la importancia de los puntos: «Si no ganamos se va a poner la cosa muy difícil». Destacó las cualidades del Marbella, afirmando: « Es un equipo muy complicado de meter mano si no interpretas bien el partido, ya que suelen crecer con el balón». En la ida, cayó el Marbella por 2-0.