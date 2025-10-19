Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Harry Maguire celebra su tanto ante el Liverpool. Reuters
Premier League

El Manchester United hunde al Liverpool en el clásico de Inglaterra

Mbeumo adelantó a los 'red devils', Gakpo puso el empate y Maguire asestó el golpe definitivo al equipo de Arne Slot, que suma su cuarta derrota consecutiva

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:46

Comenta

Asaltó el Manchester United Anfield en el clásico de Inglaterra. Los de Rúben Amorim consiguen llevarse tres puntos vitales y muy sufridos ante un Liverpool ... que suma su cuarta derrota consecutiva y que sigue sin dar con la tecla para demostrar ser un equipo que ha invertido muchos millones este verano. Mbeumo aprovechó un regalo de Diallo para adelantar a los 'devils' en la primera acción del partido. Intentaron sobreponerse al golpe los 'reds' aferrándose a un Gakpo que lo buscó de todas formas, pero que se estrelló en tres ocasiones con la madera antes de poner la igualada. Pero lo peor para el Liverpool estaba por llegar. Cuando el partido llegaba a los compases finales, Maguire aprovechó un nuevo caramelo de Bruno Fernandes para asestar el mazazo definito.

