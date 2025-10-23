El malagueño que llevó por primera vez a un club de Gibraltar a ganar en Europa

Jamás un equipo de Gibraltar ganó un partido de competición europea, hasta un jueves 23 de octubre de 2025. La fecha histórica tiene la rúbrica ... de Christian Rutjens, un central (en este partido lateral derecho) de 27 años que marcó el 2-1 para el Lincoln Red Imps ante el Lech Poznan polaco, a dos minutos del final, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Conference League.

Era además la primera vez que el Europa Point Stadium de Gibraltar acogía un partido de competición europea. Rutjens apenas es conocido en el fútbol español. De padre neerlandés (como el madridista Hujsens) comenzó su formación en los principales clubes de fútbol base de su localidad natal, la Peña Los Compadres, el Vázquez Cultural, Costa Unida (donde también jugó Hujsens), Marbella Paraíso, hasta irse al Estepona antes de salir por primera vez de la Costa del Sol.

Rutjens, derecha, celebra su gol, el primero con la camiseta del Lincoln. UEFA

Su siguiente destino fue el Alcobendas, donde llamó la atención del Rayo Vallecano para jugar en su equipo juvenil. De ahí dio el salto al fútbol italiano para jugar en la temporada 2016-17 en el equipo Primavera del Benevento, club con el que llegó a debutar de forme efímera en la Serie A en mayo de 2018.

Más tarde pasó por el Cesena, Racanatese, Torres, Floriana (maltés), Chindia y Hamrun Spartans, antes de fichar por el campeón gibraltareño. Se da la curiosidad de que su histórico gol es el primero que marca con el Lincoln. Su equipo está entrenado por el excadista Juanjo Bezares y uno de sus compañeros en la zaga es Rafa Muñoz, el hermano del malaguista Joaquín.