EN BREVE El Málaga oficializa los fichajes de Marta y Patricia Sábado, 21 julio 2018, 00:05

Como publicó ayer SUR, Marta Cazalla y Patricia Mascaró son los primeros fichajes del Málaga este verano, y ayer el cub los oficializó. En concreto Patricia reconoció su interés por el proyecto: «Siempre he querido que me entrenara Antonio Contreras. No me quería retirar sin estar con él».