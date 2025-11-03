Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho

Luto y consternación en el deporte de Málaga después de conocerse la muerte el domingo del joven de 20 años Jairo Corbacho Bornao, que había ... pasado por varios clubes de la provincia, como el Vázquez Cultural o La Cala Mijas, e hijo de Miriam Bornao, presidenta del CD Torreón Cala de Mijas Femenino. Se desconoce la causa de su fallecimiento, el cual ha generado una preciosa oleada de reacciones por parte de personas y entidades malagueñas.

«Desde la RFAF estamos consternados con el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, joven jugador que militó en varios clubes de la provincia. Hijo de la presidenta del CD Torreón Cala de Mijas Femenino, Miriam Bornao. Ánimo a ella, a toda la familia y amigos», declaró la Federación Andaluza a través de las redes sociales, adjuntando una imagen del chico antes de un partido.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, también quiso mostrar sus condolencias y dio su pésame en sus redes a los familiares de Jairo: «Queridas familias Corbacho y Bornao: No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan grande. No hay derecho a que algo así le ocurra a un chico tan joven, tan lleno de vida y de futuro. En momentos como este, todo consuelo parece imposible. Solo quiero trasladaros mi más sentido y sincero pésame. Estoy con vosotros de corazón, y aquí me tenéis para lo que necesitéis, hoy y siempre. Con todo mi cariño, Ana Carmen Mata».

Muchos clubes malagueños, como el propio Málaga o el Torremolinos, se han sumado a estos bonitos mensajes. "El Málaga CF lamenta profundamente el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, y traslada su más sentido pésame y todo su apoyo a la familia, amigos y seres queridos en estos duros momentos. Descanse en paz", fueron las palabras del club blanquiazul.