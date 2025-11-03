Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jairo Corbacho Bornao. RFAF

Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho

El hijo de la presidenta del CD Torreón Cala de Mijas Femenino, Miriam Bornao, había militado en varios clubes de la provincia

SUR

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

Luto y consternación en el deporte de Málaga después de conocerse la muerte el domingo del joven de 20 años Jairo Corbacho Bornao, que había ... pasado por varios clubes de la provincia, como el Vázquez Cultural o La Cala Mijas, e hijo de Miriam Bornao, presidenta del CD Torreón Cala de Mijas Femenino. Se desconoce la causa de su fallecimiento, el cual ha generado una preciosa oleada de reacciones por parte de personas y entidades malagueñas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

