Luis Rubiales, ponente de lujo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga Reyes y Rubiales. / Salvador Salas El presidente de la Real Federación Española de Fútbol explica la importancia de la transparencia en la institución, además de la lucha por la visibilidad del fútbol femenino y las profesionalización de las federaciones territoriales MARINA RIVAS Jueves, 18 octubre 2018, 19:08

Además de los numerosos cargos que ostenta el que fuera presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles y, desde mayo, de la Real Federación Española de Fútbol, no todos conocen la faceta de Luis Rubiales como abogado y director deportivo. La que esta mañana quizá le haya acercado más al público al que se enfrentaba en su ponencia, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga: 'Los valores en el fútbol: El último camino', enmarcada dentro del 14º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA. «Seré una persona que guste o no, pero como Presidente de la RFEF quiero ser una persona que esté dispuesta a debatir siempre», comenzó su coloquio.

Vino a hablar de valores y acabó por saltar a la palestra su hecho más mediático en estos meses: la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador nacional. Algo sobre lo que decidió ser conciso: «Hay una frase de Vicente del Bosque que tenemos allí en la Federación y que dice: 'Al final una victoria sin honor es la mayor de las derrotas'. Lo que hicimos en aquel momento fue lo justo y era necesario lanzar ese mensaje», sentenció.

El motrileño no lleva ni un año al frente del cargo, intentado buscar el sentido al sinsentido que encontró a su llegada. «Me encontré falta de orden, hablar con un departamento y pedir un presupuesto no era posible, no había balances reglados así que he intentado rodearme de los mejores para ponerme al día», comenzó. Y hablo sobre el presente: «Ahora, hemos traído a profesionales de economía, catedráticos y catedráticas en derecho y economía, hemos contratado un nuevo director financiero; así es como se avanza».

Falta de organización, confusión en las cuentas y entresijos en los que, a pesar de haber formado parte de la junta directiva antes de acceder a la presidencia, no pudo llegar a sumergirse. Así lo aseguró: «Ser miembro de una junta directiva era una obligación, era una cuestión representativa, cuando había que pelear algo por los futbolistas, era un buen foro para discutir pero a nivel gestión no se ha participado históricamente en muchas cuestiones».

Cuestiones, ya no sólo a nivel plenamente deportivo, sino institucional, como la transparencia. «Me considero un gestor moderno que tiene la oportunidad de aprender de los mejores. Veníamos de una etapa en la RFEF en la que se percibía que no estaba en los niveles de transparencia en los que debería estar. Yo me he propuesto llevarlo a la máxima excelencia, liderar en transparencia», explicó, firme en sus convicciones. Tras este primer punto en su orden del día en la Federación, Rubiales también quiso hacer hincapié en varias acciones que ya se han empezado a plantear.

La primera de ellas, enfocada a la mejora de las condiciones del fútbol femenino, su visibilidad. Así, quiso ejemplificar a partir de sus propias vivencias recientes: «Nos hemos tenido que partir la cara, tuvimos que dejar de hacerlo todo un fin de semana para negociar que una cadena deportiva transmitiera la final del Europeo femenino. Unos días después fue el partido femenino más visto de la historia; esto consiste en trabajar», relató. Además de añadir en varias ocasiones el orgullo que sentía al poder contar con mujeres cualificadas para algunos de los puestos con los que comparte su día a día, tanto en materia fiscal, como organización o comunicación.

Cuestionado al respecto en aquella sala del Palacio de Ferias, además de hablar de recientes y futuros proyectos de la selección española y la Federación junto a la causa del cáncer de mama o el apoyo al colectivo LGTBI que empieza a construir, también quiso hablar sobre la mejora de las condiciones de las federaciones territoriales. «Vamos a implementar nuevas subvenciones destinadas a la profesionalización de las federaciones territoriales. Les hacen falta buenos abogados, administrativos, presidentes que sean profesionales, que algunos lo son. Vamos a dotarle de medios ahora que estamos subiendo los ingresos y vamos a exigir al máximo», aseguró Rubiales, en el que todavía quedan trazas de su gen inconformista.