Luis Rubiales: «No me entra en la cabeza que Málaga no vaya a ser sede del Mundial»

Luis Rubiales presentó este martes en Málaga su libro, «Matar a Rubiales», en la librería Luces. El exfutbolista y antiguo presidente de la Real Federación ... Española de Fútbol (RFEF) continuó revelando detalles de lo que se puede encontrar el lector en los asuntos más importantes, como el famoso beso a Jennifer Hermoso, el acuerdo para llevar la Supercopa de España a Arabia con la empresa de Gerard Piqué, las personas que opina que están detrás de él persiguiéndolo mediáticamente, y también habló sobre la reciente renuncia de Málaga a ser sede del Mundial de 2030, que era una de las 11 provisionales españolas hasta su mandato.

«Ahora podrán decir lo que sea, pero están mis declaraciones de aquel momento. No me cabe en la cabeza que Málaga no vaya a ser sede del Mundial. El otro día estuve comiendo con mi amigo Manolo Gaspar, y estuvimos hablando de ese tema y ninguno de los dos lo podíamos entender. Málaga es una ciudad que va hacia arriba, es espectacular a todos los niveles: en lo hotelero pocas la pueden igualar, tiene mar e interior, y tiene una gastronomía buenísima como en toda España, lo tiene todo. Yo nunca hubiera permitido como presidente de la Federación que Málaga dejara de ser sede. Me dolió mucho, me dio mucha pena».

Añadió que «claro, yo no sé qué ha ocurrido ahí. En aquel momento teníamos a un líder a nivel de organización como Andreu Camps (secretario general de la RFEF); a alguien que viajaba a donde hiciera falta, al director de relaciones internacionales, Jorge Mowinckel; teníamos a Fernando Sanz que es capaz de estar en el fango y en el cielo porque es un trabajador espectacular, y todos estos fueron despedidos. Yo no sé quién se quedó ahí al cargo, no sé si es que ha sido por dejación. Seguramente, a nivel institucional el Ayuntamiento se ha sentido abandonado porque creo que es algo debería haber seguido impulsando la Federación, y es lamentable. Para Málaga y para España, porque cuando uno va a un Mundial quiere dar la mejor imagen, y Málaga es una ciudad espectacular».

Sobre el propio libro, el motrileño ahondó en que «las voces que me tachan de víctima vienen de la extrema izquierda de este país. Se me ha querido utilizar como cortina de humo para tapar lo que hacía el presidente del país, que hacía todo lo contrario a lo que prometía».

«Todas las querellas contra mí de cualquier tipo de escándalo se han archivado», argumentó sobre el contrato de la Supercopa de España. También dijo que «quie n vea en mi beso a Jenni Hermoso algo sexual en lugar de una reacción fruto de la alegría vive una distorsión de la realidad bestial».

Por último, puso en valor su labor al frente de la Federación: «Se ha tratado de opacar siempre mi gestión. Antes de que llegáramos a la Federación, el fútbol modesto estaba en una situación muy delicada, y conmigo se pasaron de ocho millones en ayudas a 137. Y también con el fútbol femenino: con todo el respeto a los anteriores presidentes de la RFEF, pero ninguno conocía los nombres de ninguna de las jugadoras o sus familiares salvo yo. Yo las conocía, y a ellas las doté de buenas primas y ayudas».