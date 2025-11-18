Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis Rubiales posa con su libro en la librería Luces. Ñito Salas

Luis Rubiales: «No me entra en la cabeza que Málaga no vaya a ser sede del Mundial»

«Nunca hubiera permitido que eso pasara, porque Málaga lo tiene todo y es una ciudad espectacular a todos los niveles, no sé qué ha podido pasar», dijo el expresidente de la RFEF en el acto de presentación de su libro

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:50

Comenta

Luis Rubiales presentó este martes en Málaga su libro, «Matar a Rubiales», en la librería Luces. El exfutbolista y antiguo presidente de la Real Federación ... Española de Fútbol (RFEF) continuó revelando detalles de lo que se puede encontrar el lector en los asuntos más importantes, como el famoso beso a Jennifer Hermoso, el acuerdo para llevar la Supercopa de España a Arabia con la empresa de Gerard Piqué, las personas que opina que están detrás de él persiguiéndolo mediáticamente, y también habló sobre la reciente renuncia de Málaga a ser sede del Mundial de 2030, que era una de las 11 provisionales españolas hasta su mandato.

