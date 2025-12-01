Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lubo Penev, en su etapa como entrenador del filial valencianista. IRENE MARSILLA

Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica

El exdelantero del Valencia y del Atlético, entre otros, ha sufrido un empeoramiento en el cáncer de riñón que padece

R.D.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:14

Comenta

El que fuera jugador del Valencia y también técnico del Mestalla, Lubo Penev, ha sido ingresado de urgencia en una clínica oncológica en Alemania debido ... a su dolencia por el cáncer de riñón que paedce y que al parecer ha sufrido un empeoramiento en las últimas semanas.. La noticia ha tenido su impacto en los medios de comunicación de Bulgaria, donde el exdelantero es considerado un ídolo.

