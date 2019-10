López Nieto: «No hay rearbitraje con el VAR, pero sí hablaría de intervención excesiva» López Nieto, en la redacción de SUR con una imagen de la mano de Cucurella no pitada. / SALVADOR SALAS Un año después de la implantación del sistema, es optimista, admite que ahora se utiliza «con un celo mayor de lo normal» y recuerda la dificultad en las jugadas 'grises' SERGIO CORTÉS Domingo, 6 octubre 2019, 00:39

Ya lleva tantos años en el Comité Arbitral del Fútbol Profesional (15) como los que estuvo sobre el terreno, en la élite del arbitraje. Lo ha ganado casi todo: único Guruceta de Oro (al lograr cinco), Silbato de Oro de la Federación, LFP de Oro, medalla de Bronce al Mérito Deportivo por su papel arbitral y de Plata por la gestión en el Ayuntamiento y la Diputación, finales europeas, presencia en una Eurocopa y un Mundial... Antonio Jesús López Nieto irradia pasión por el arbitraje y el fútbol, de ahí que desde el principio se volcara en la implantación del proyecto del VAR. Representante de LaLiga al más alto nivel arbitral y uno de los dos responsables de las designaciones, analiza para SUR el primer año de vida del videoarbitraje y los cambios durante esta temporada. Y como siempre, el malagueño se pronuncia sin tapujos sobre las luces y las sombras.

–¿Qué balance hace del VAR tras poco más de un año?

–En general ha mejorado las expectativas que yo tenía. Más allá de errores puntuales, se han solucionado más del 90 % de las jugadas erróneas. Es decir, el árbitro tenía un porcentaje de acierto de un 92 o 95 % y de ese 5 o 6 % restante en jugadas trascendentes hemos arreglado un 90 %. No obstante, nos queda ese 10 %. Hemos estado muy finos en las jugadas factuales; es decir, en las geográficas. Fueras de juego, dentro o fuera... Pero lo más complicado siguen siendo las jugadas de apreciación, aquellas que no son blanco o negro. En las jugadas 'grises' siempre habrá una opinión, pero en general el resultado es muy positivo e, independientemente de los detractores que tenga el sistema, los resultados empíricos están ahí.

–Parece que el espíritu del VAR ha cambiado y que se está entrando mucho más en las jugadas 'grises'.

–Yo no soy partidario de esto. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) marca la pauta, pero yo soy más clásico. Me centraría en las montañas, y no en las piedras. Siempre ocurre en el segundo año en las grandes ligas. La gente pide más, que se entre en un mayor análisis, y eso lleva a más jugadas ratificadas o rectificadas. Ese es el riesgo de querer mucho VAR. Yo creo que en la moderación está el acierto, como tuvimos en los dos primeros tercios de la temporada pasada, y, sin estar mal ahora, estamos entrando en mayor número de jugadas, pero también porque el fútbol lo demanda. Tenemos que ir reconduciendo porque el VAR es un proyecto en pañales y tendremos que ir ajustando y afinando. Evidentemente hay jugadas en las que nos equivocamos. Por ejemplo, la semana pasada en Valencia (se refiere a la mano de Cucurella, del Getafe, bajo los palos en los últimos instantes) es difícil explicar que no se interviniera. La gente no lo entenderá, es lógico, pero hubo un error.

–Da la impresión de que desde aquel penalti de Vinicius en el Bernabéu ha cambiado todo. ¿La presión mediática varió el proyecto?

–Ahí hay un momento de cambio de tendencia de la opinión pública, que había aceptado el VAR ese primer tercio digamos de forma muy disciplinada. Pero desde ese momento empezó a cuestionarse porque la jugada era complicada y no se intervino desde el VAR. A partir de ahí se generó polémica porque evidentemente cuando se produce con los equipos grandes (Real Madrid, Barcelona, Atlético...) estas jugadas tienen una repercusión y un retorno mediático mayor. Aquello generó una cascada de dudas sobre el VAR, pero al final de temporada supimos terminar fuertes. Recuerdo que en Gerona se estaban jugando los dos equipos el descenso y el VAR solventó dos jugadas demostrando la solidez del sistema.

–Hasta en el VAR debe existir unificación de criterios, porque una jugada que una semana es penalti en la siguiente no es sancionada...

–La gente cree que el VAR es el Espíritu Santo y en realidad son los mismos colegiados, que una semana pitan en el campo y en la otra están en el VAR. En el fútbol nunca hay una jugada igual. Hay similares, parecidas, que se asemejan, pero iguales no son. Por ejemplo, en el fuera de juego casi siempre se ha acertado en el VAR, pero la intensidad, la fuerza y la intencionalidad son otros conceptos. Hablo de jugadas que usted y yo vemos y de las que tenemos una opinión distinta. Pero no usted y yo, sino otro árbitro y yo. El debate siempre existe. Mire, en las reuniones que hacemos con los árbitros salen a la luz jugadas en las que hay un porcentaje de un 60-40 en la opinión sobre ella. ¡Y hablo de los árbitros! El fútbol no es blanco o negro, tiene matices. Y nos pondremos con expertos (entrenadores, jugadores, periodistas...) y habrá jugadas en las que no nos pondremos de acuerdo. Y luego está el sentimiento de un equipo. Tú siempre ves más claro un penalti a tu equipo que el que puede afectar al contrario. Ese debate no se va a aminorar de ninguna de las maneras.

–Parece que se ha evolucionado del videoarbitraje al rearbitraje, término este que no gusta a los árbitros.

–No hay rearbitraje, pero yo hablaría de intervención excesiva. Pondría como ejemplo un penalti en Elche, otro en La Coruña o incluso el del Albacete en Huesca. Ahí sí me parece que son jugadas interpretativas donde hemos entrado en exceso en mi opinión, con un celo mayor de lo normal. Pero, repito, es una opinión mía.

–Hablaba usted antes de la intensidad y la fuerza. El VAR también debería valorar que lo que es un toque normal se convierte con una repetición ralentizada en una entrada descomunal. Por ejemplo, en la expulsión de Jorge, del Celta.

–Totalmente de acuerdo. Yo creo que la intensidad hay que mirarla. En mi opinión se ha sido excesivamente contundente en las jugadas con falta al talón de Aquiles. Hay que analizar la intencionalidad, el riesgo y la intensidad. Evidentemente las normas están ahí, pero el árbitro no es un robot y tiene que conocer el juego. Para mí eso es fundamental y es lo que define a un árbitro de élite. Siempre digo que el arbitraje es un arte de dirigir partidos y ahí es donde están la habilidad, el criterio y la autoridad del árbitro. En ese tipo de jugadas hemos sido excesivamente celosos en el comienzo de la temporada.

–¿Qué tal la relación con Velasco Carballo, el presidente de los árbitros? Supongo que será mejor que la que tienen Tebas y Rubiales, porque ahora son sólo ustedes los que designan y ya no está esa figura consensuada por Liga y Federación.

-Nuestra relación es correcta, profesional. Al romperse el convenio entre ambas partes es cierto que cesó Evaristo Puentes Leira y que, al no existir acuerdo sobre esa tercera persona, el proceso está en el Consejo Superior de Deportes. Velasco y yo estamos designando, pero no entramos en temas administrativos o donde pueda haber un conflicto. En lo arbitral Velasco y yo tenemos un gran respeto y más coincidencias que divergencias. Nos vemos todas las semanas, así que existe una relación educada. Lo hacemos por el bien del fútbol y, sobre todo, por proteger a los árbitros de toda esta vorágine.

–¿Hasta qué punto esa relación no se deteriora por la polémica sobre la nueva tecnología implantada por la Federación? No es normal que en una jugada clara, como recientemente en el Bernabéu, esté todo parado durante cuatro minutos.

–El proyecto VAR llega por una inversión de LaLiga, que lo trajo y apostó claramente cuando la Federación no quería. Cuando llegó el momento de firmar el convenio, LaLiga puso toda la artillería en marcha para que esto funcionara. Mediapro hizo un esfuerzo grandísimo hace dos veranos y consiguió superar el reto de que en tres meses estuviera funcionando. Este año la Federación decidió que el proveedor no fuera Mediapro, sino Hawk-Eye. Yo no voy a decir qué tecnología es mejor o peor, porque no tengo datos suficientes para definirme. De hecho, en la actualidad el CTA me ha prohibido la entrada a la sala VOR. Los miembros del CTA defienden que es una tecnología más avanzada y es cierto que a día de hoy en las jugadas factuales, por lo que sea, se está tardando más. Yo no puedo decir si es por los árbitros o por el sistema. Desde el CTA se dice que habrá actuaciones más rápidas en el volumen medio de tiempo al final de la temporada. Pero es cierto que después de las primeras cinco jornadas estamos en 40 o 45 segundos más tardíos de media.

–Igual que hay clasificaciones sobre las actuaciones arbitrales, ¿también las hay para el VAR? Me refiero a que si en determinados partidos se elige para el VAR en función del acierto de los colegiados 'arriba'.

–Sí, es muy difícil todo... Ahora mismo tenemos la misma plantilla de árbitros, más Álvarez Izquierdo e Iglesias Villanueva, y en Segunda a Pérez Pallas. Evidentemente, tenemos una percepción del nivel de rapidez mental y agilidad de los árbitros en el VAR. Lo tenemos evaluado y además si en un momento determinado tenemos dudas consultamos al director del proyecto VAR, Clos Gómez, y le pedimos consejo porque esto es un equipo. Todo se complica porque tenemos que designar árbitros de campo y, aunque nos reunimos cada lunes, nos vemos muy pillados. Tenemos unas pautas para los nombramientos, pero ahora con el VAR es casi imposible. Es cierto que en el VAR algunos árbitros le han cogido mejor el tranquillo.

–Siempre hubo una lucha del colectivo arbitral por la profesionalización. Supongo que tras la implantación del VAR habrá más reuniones.

–Todos los meses tenemos dos. Aprovechamos que un fin de semana tenemos a la mitad de la plantilla en el VAR para analizar y revisar todas las jugadas cada cuatro jornadas. Luego, a la semana siguiente, le toca al resto. Se trata de ir recordando lo que hemos dicho y de ir reconduciendo los errores. La semana pasada, como hubo jornada entresemana, nos reunimos con una parte el domingo y con la otra el miércoles. Además, tenemos las citas habituales de pretemporada y de noviembre, febrero y abril.

–Al final su papel en LaLiga se antoja muy importante.

–Todo el desembolso del servicio del VAR corresponde a LaLiga. Hablo de todo el sistema: reuniones, viajes, arbitrajes... Todo el componente arbitral del fútbol profesional lo paga LaLiga, más de 26 millones, y mi responsabilidad es fiscalizarlos a través del Comité Profesional de Árbitros.