Primera Zidane: «Bale no se vistió porque él no quiso»
JAVIER VARELA Madrid Martes, 23 julio 2019, 10:07

Zinedine Zidane compareció ante los medios con el único objetivo de aclarar la situación con Gareth Bale. El técnico del Real Madrid, rotundo, quiso explicar sus palabras tras el partido ante el Bayern de Múnich en el que no disputó ni un minuto el futbolista galés y en las que le abrió la puerta de salida. «A veces mi español es un poco liante. Voy a intentar ser muy claro. No he faltado el respeto a nadie, menos a un jugador. Siempre voy a estar con ellos. El club estaba tratando su salida».

El entrenador del Real Madrid fue más allá al explicar que Gareth Bale «no se cambió porque él no quería. Ahora volvemos al inicio. Es un jugador del Real Madrid. No ha cambiado nada. Va a entrenar con normalidad y mañana es mañana y veremos qué va a pasar». Más conciliador, continúo señalando que «la situación la conocéis y lo que está pasando con el club. Gareth es un jugador de la plantilla del Real Madrid. Y es eso es lo más importante». Además, dejó claro que pase lo que pase en los próximos días, «para nada me incómoda trabajar con Bale. Voy a contar con él como uno más».

Zidane no quiso decir nada cuando le plantearon un posible cambio entre Neymar y Bale: «No sé nada de eso. No puedo responder» y zanjó así las preguntas sobre el futbolista galés antes de pasar al reto de temas de la actualidad blanca.

Contento con Kubo

Una de las buenas noticias de esta pretemporada es el joven Kubo, del que Zidane confesó que «sabe dónde está. No tiene miedo a jugar. Le gusta jugar al fútbol». Al ser preguntado sobre si jugará con el Castilla o buscará una cesión a un equipo de Primera, el técnico francés no quiso responder: «Estamos en preparación para la temporada. No veo lo que va a pasar más allá de ahora».

Otro de los jóvenes que está sorprendiendo es el brasileño Rodrygo: «Su posición es extremo derecha, pero vamos a ver. Lo importante es trabajar, que lo estamos haciendo muy bien, y jugar». Es extremo derecho y en esa posición puede jugar ante el Arsenal«.