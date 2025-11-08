Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso, en la rueda de prensa previa al choque liguero del Real Madrid en Vallecas.
Jornada 12

Xabi Alonso: «En Vallecas necesitamos madurez, conexión e intensidad»

El técnico del Real Madrid alaba al Rayo y a su colega Iñigo Pérez y pide no hacer valoraciones solo por la derrota en Anfield

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

Xabi Alonso apeló a virtudes como «madurez, conexión e intensidad» como las claves del Real Madrid para vencer este domingo al Rayo y acabar con ... una mala racha del equipo blanco en Vallecas, donde el conjunto blanco no sale victorioso desde febrero de 2022.

