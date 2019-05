Balance arbitral Velasco Carballo: «El protocolo de aplicación del VAR seguirá siendo el mismo» Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA. / EFE El presidente del CTA valora la «adaptación a los cambios» y reconoce la necesidad de mejorar «la evaluación de ciertas acciones de juego brusco grave» JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Miércoles, 22 mayo 2019, 13:31

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, han hecho balance del sistema de videoarbitraje una vez concluida la primera temporada en la que se ha aplicado en la Liga y tras los dos análisis públicos previos de otoño e invierno.

Según los datos del CTA, el VAR ha intervenido en las 38 jornadas ligueras en un total de 121 acciones de juego, con 60 revisiones de goles, 49 sobre penaltis, nueve en el caso de tarjetas rojas y tres por confusiones de indentidad, con un tiempo medio empleado de 83 segundos por cada intervención sin necesidad de revisión de vídeo sobre el césped y de 129 cuando el árbitro consulta el monitor. Ha provocado además un descenso significativo de las amonestaciones por protestas y simulaciones.

Los árbitros se muestran satisfechos con la «adaptación a los cambios», no sólo en el caso del VAR, sino también respecto al «entorno y a la nueva relación con los medios», así como con «la evolución del arbitraje de las acciones de mano».

Reconocen no obstante que «se debe mejorar la prevención, la evaluación de ciertas acciones de juego brusco grave, la unificación de criterios, la consistencia en la línea de intervención del VAR y la reducción del tiempo empleado en las revisiones», así como en «la mayor presencia de la mujer en el arbitraje de élite».

Respecto al protocolo de aplicación, Velasco Carballo aseguró que seguirá en la misma línea de intervenir sólo en aquellas jugadas flagrantes y manifiestas, no en el caso de acciones dudosas. «De cara al año que viene no esperéis cambios significativos, será algo progresivo», dijo. En este sentido, y pese a la flexibilización del criterio a medida que ha ido avanzando el campeonato, aseguró que el inicio de la aplicación del VAR en la Champions no ha influido en absoluto en el videoarbitraje de la Liga, que previsiblemente llegará a Segunda la próxima temporada.

«El VAR forma parte del arbitraje pero no es todo aquello que los árbitros hacen y el videoarbitraje. Es sólo una parte de ello», recordó Velasco Carballo, que puso en valor el esfuerzo de los árbitros españoles, que en la temporada 2017-18 hacían una media de 19 partidos, en contraste con los 36 de este año, que suponen prácticamente el doble. También destacó los quince seminarios de formación efectuados esta campaña por los cuatro de la pasada temporada. En este sentido, valoró también los diferentes métodos de análisis, como los informes de los delegados de partido, en los que se valora la actuación arbitral, la condición física del colegiado o su estilo de arbitraje, o el autoanálisis.

Por último, también reconoció que el CTA estudia que aquellos árbitros que vayan dejando el arbitraje sobre el césped, como es el caso de Undiano Mallenco esta temporada, pasen a formar parte de un cuerpo de colegiados dedicado en exclusividad al videoarbitraje.

Reconocimiento internacional

Velasco Carballo valoró especialmente el reconocimiento internacional del arbitraje español, que esta temporada ha contado con 34 presencias en competiciones internacionales, ocho de ellas en eliminatorias -más que Inglaterra, Alemania o Italia-, y que estará presente en el VAR del Mundial femenino de Francia, el Mundial sub-20 de Polonia y la Eurocopa sub-21 de Italia y San Marino.

Asimismo, recordó la existencia de varias ruedas de prensa explicativas de la evolución del VAR y de las sesiones de formación a jugadores, técnicos y medios de comunicación, en consonancia con la «transparencia y cercanía» que el CTA pretende transmitir en un «empeño personal» de su presidente.