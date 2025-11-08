Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso exige intensidad a sus jugadores en el entrenamiento de este sábado. Efe
Jornada 12

Vallecas examina a un Madrid camaleónico

Tras su derrota en Anfield, el líder debe mostrar su piel de la Liga para cambiar su mala dinámica ante el Rayo, eufórico después de su épica remontada en la Conference

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:16

Comenta

Tras haber analizado los motivos de la derrota ante el Liverpool y, supuestamente, pasado página, el Real Madrid debe reencontrarse con una buena versión en ... la Liga si quiere asaltar este domingo Vallecas, donde los blancos no ganan desde febrero de 2022 y chocarán con un Rayo pletórico tras la remontada heroica ante el Lech Poznan en la Conference League. Un examen bastante tramposo para el líder, al que su técnico, Xabi Alonso, pide «madurez, conexión e identidad» si quiere salir victorioso de este exigente pleito.

