Juan Canela Salamero y Jordi Penas Iberri hacen el saque de honor DAZN
Jornada 13

Dos socios del Barcelona hacen el saque de honor en la vuelta al Camp Nou

Juan Canela Salamero y Jordi Penas Iberri, los socios más antiguos que han podido acudir al estadio, han sido los encargados de llevar un momento emotivo

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:27

Comenta

Uno de los momentos más emotivos del regreso del fútbol al Camp Nou se produjo con el saque de honor. Los encargados han sido Juan ... Canela Salamero y Jordi Penas Iberri, padre del actual director del Museu, los socios más antiguos que podían estar por salud. Ambos e han llevado la ovación de los más de 45.000 aficionados que han llenado el estadio. Los dos socioes, que ya estuvieron en la inauguración del Camp Nou en 1957, estuvieron acompañados por Joan Laporta..

