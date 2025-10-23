Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcus Rashford celebra un gol ante Olympìacos. Ep

Rashford, una solución para Flick en el clásico

El inglés puede actuar en varias demarcaciones y ayudar a paliar las bajas que atraviesan los azulgranas en ataque

Daniel Panero

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:15

Comenta

Marcus Rashford ha caído de pie en el Barcelona y este domingo tiene una oportunidad de oro para seguir ganándose a la afición azulgrana. Visita ... por primera vez como futbolista del Barça el estadio Santiago Bernabéu y lo hace convertido en un comodín de urgencia para Hansi Flick. Las bajas en los últimos partidos de Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo y Lewandowski le han abierto las puertas de una titularidad que puede volver a tener en el clásico. Es la solución de un Barça que sigue entre algodones, pero que se agarra al talento de su nuevo diablo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  8. 8 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  9. 9

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  10. 10 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rashford, una solución para Flick en el clásico

Rashford, una solución para Flick en el clásico