Rashford, una solución para Flick en el clásico

Marcus Rashford ha caído de pie en el Barcelona y este domingo tiene una oportunidad de oro para seguir ganándose a la afición azulgrana. Visita ... por primera vez como futbolista del Barça el estadio Santiago Bernabéu y lo hace convertido en un comodín de urgencia para Hansi Flick. Las bajas en los últimos partidos de Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo y Lewandowski le han abierto las puertas de una titularidad que puede volver a tener en el clásico. Es la solución de un Barça que sigue entre algodones, pero que se agarra al talento de su nuevo diablo.

Y es que la polivalencia de Rashford ha resultado providencial en los últimos partidos y todo hace pensar que puede seguir siendo clave tanto de inicio como a lo largo del clásico. Raphinha volverá a estar disponible, pero lo hará sin haber tenido un rodaje previo, por lo que su participación durante todo el partido parece improbable, mientras que Ferran Torres fue convocado contra Olympiacos, pero no disputó ningún minuto. Los dos son teóricos titulares, pero tendrán que repartirse los minutos con un Rashford que no parece tener problemas para cambiar de posición y que sabe del escaparate que tendrá este domingo. «Es mi primer clásico y estoy muy emocionado. Es posiblemente el partido más grande que hay y además creo que llego en un buen momento», analizó este jueves en una entrevista en el canal de youtube del Barça.

Lo demostró contra Olympiacos en un partido que bien pudo servir de prueba de cara al clásico. Rashford fue testado como nueve y en ese rol se tuvo que adaptar a un fútbol que apenas conoce. En Inglaterra era un jugador acostumbrado a jugar al espacio, en un hábitat donde su exuberancia física le permitía ganar duelos. En el Barça se le piden otras cosas. Debe ser un jugador capaz de recibir de espaldas, de asociarse con el resto de sus compañeros y de mezclar todo eso con las rupturas al espacio que sí está más acostumbrado a realizar. «Me gusta ocupar espacios que los defensas no se esperan, a veces están por el centro o por la banda. Depende de contra quien juguemos», afirmó.

De momento el proceso de adaptación lo está llevando a cabo de forma correcta. Ha jugado más en la banda izquierda, sustituyendo a Raphinha, y realizando diagonales hacia el centro para probar su gran disparo y apareciendo desde segunda línea en el área. Así, ha conseguido unos números que hacen pensar que esos 30 millones de euros que pide el United son una auténtica ganga. Ha disputado como azulgrana doce partidos entre Liga y Champions en los que ha conseguido anotar cinco goles y repartir seis asistencias en 799 minutos, o lo que es lo mismo, participa en un tanto cada 73 minutos, unas cifras que le han valido para convencer a Flick y para ser una solución perfecta de cara a un clásico en el que el Barça mirará a la enfermería.