El Real Madrid prepara en Valdebebas el duelo ante el Elche. EP
Jornada 13

El Martínez Valero reta a un Madrid en horas bajas

El equipo de Xabi Alonso debe reponerse de los dos últimos pinchazos y de sus importantes ausencias para recuperar el liderato y acabar con la condición de invicto en casa del Elche

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:54

Comenta

El Real Madrid, tras haberse lamido las heridas por los dos últimos pinchazos frente al Liverpool y el Rayo antes del parón, citas en las ... que sus estrellas no pudieron ver ni portería, debe reencontrarse con su mejor versión para recuperar el liderato que el sábado le arrebató el Barça, con un partido más, y asaltar el Martínez Valero, un campo que a estas alturas de la temporada mantiene su condición de invicto. Un examen trampa para un conjunto blanco que sufre numerosas bajas y una preocupante fragilidad lejos del Bernabéu en este inicio de temporada.

